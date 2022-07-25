Сартс: российским командирам плевать на жизни своих солдат

Настоящие мирные переговоры между Украиной и Россией маловероятны и едва ли реалистичны. То, что может произойти на переговорах, определяется на поле боя. По мнению Сартса, в ближайшем будущем Россия может захотеть заморозить существующую линию фронта, ожидая украинской контратаки, чтобы добиться своего.

Что касается соглашения об экспорте зерна, то, по мнению Сартса, в его функционировании будут постоянные сомнения, так как Россия время от времени будет позволять ему работать, а время от времени - будет вмешиваться, используя соглашение как инструмент воздействия. "У нас не должно быть иллюзий, что у России есть добрая воля", - сказал Сартс.

Он указал, что возможности России вести интенсивное наступление снизились - с момента взятия Северодонецка и Лисичанска не видно ничего, что могло бы свидетельствовать об этом. Это, в свою очередь, говорит о накоплении в русской армии ряда проблем.

С другой стороны, украинская армия готовит контратаку - станет ли она переломной в войне, пока неизвестно, но переход от обороны к наступлению станет новым уровнем испытаний для украинских сил.

То, как идет война и как российские солдаты пытаются избежать призыва, показывает, что те, кто видел, что происходит в Украине, недовольны. Россия тщательно пытается улучшить образ армии, что означает лишь то, что жертв будет еще больше, потому что "им по своей природе плевать на своих солдат", - оценил Сартс.

Говоря о военных целях России, эксперт отметил, что президент России Владимир Путин все еще может хотеть получить контроль над Украиной как таковой, поэтому, вероятно, идет подготовка к референдумам для аннексии оккупированных территорий страны.

Война в Украине, подобной которой Европа не видела давно, уносит много жизней. Потери есть с обеих сторон, но разница в том, как командование относится к потерям. "Иногда меня шокирует, как российские командиры плюют на жизни российских солдат. На украинской стороне я никогда такого не видел", - сказал Сартс.