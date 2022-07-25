Бывшие депутаты KPV LV будут баллотироваться на выборах от "Нового Единства"

Депутат Атис Закатистов был избран в 13-й Сейм по списку партии KPV LV. На предстоящих осенью выборах он будет баллотироваться под восьмым номером латгальского списка. Депутат Ивета Бенхена-Бекена также была избрана в парламент от KPV LV, а на выборах в 14-й Сейм она будет баллотироваться в качестве восьмого кандидата рижского списка.

Депутат Анда Чакша прошла в парламент на выборах в 13-й Сейм вместе с Союзом зеленых и крестьян. На предстоящих выборах она стартует под вторым номером в списке Земгале.

Экс-министр здравоохранения Ингрида Цирцене была избрана в 10-й Сейм по списку партии "Единство", но не прошла в парламент на внеочередных выборах в 11-й Сейм. Осенью Цирцене станет шестым кандидатом в курземском списке НЕ.

Председатель Саласпилсской краевой думы Раймонд Чударс (НЕ) является мэром с 2009 года. На выборах в Сейм 14-го созыва он будет баллотироваться на должность депутата от видземского списка партии под четвертым порядковым номером.

Депутат Леонид Салцевич (Екабпилсская региональная партия) до 2017 года был председателем Екабпилсской думы. Предстоящей осенью он будет баллотироваться на выборах в качестве третьего кандидата из списка Земгале.

В свою очередь председатель Кулдигской краевой думы Инга Берзиня ("Для Кулдигского края") займет второе место в курземском списке партии.

Как сообщалось, НЕ заявило 115 кандидатов в депутаты в пяти округах. Лидером списка в Видземе станет кандидат на пост премьер-министра от объединения, нынешний премьер-министр Кришьянис Кариньш, в Риге - министр иностранных дел Эдгар Ринкевич, в списке Курземе под первым номером стартует депутат Сейма, председатель правления партии "Единство" Арвил Ашераденс, лидером списка Земгале станет министр финансов Янис Рейрс, а первым номером в списке Латгале выступит бывший министр внутренних дел, депутат Рихард Козловскис.