Несовершеннолетнему парню грозит тюрьма за тяжелое ДТП с погибшим в Латгале

На 47-м километре автодороги А13, которая от российской границы через Резекне и Даугавпилс ведет к литовской границе, произошло тяжелое столкновение двух автомобилей с несколькими пострадавшими, к сожалению, в инциденте оборвалась и жизнь одного человека.

Безответственность за рулем привела к трагическим последствиям и человеческим жертвам. Пока однозначно назвать виновным одного или другого водителя нельзя, однако многие факторы и неофициальная информация свидетельствуют, что

автокатастрофу вызвал водитель Audi, который выехал на встречную полосу и фронтально столкнулся с Peugeot.

Audi управлял 17-летний подросток, и, конечно, у молодого человека не было прав. Он ехал в машине с подругой, однако в Peugeot кроме водителя находились еще три пассажира.

"На месте происшествия работали четыре бригады медиков, всего пострадали шесть человек. Один вовлеченный в аварию от помощи медиков отказался, а остальные пять получили серьезные, средней тяжести, а в двух случаях тяжелые травмы, в том числи политравму. Все пострадавшие после оказания помощи на месте происшествия были доставлены в медучреждение", - рассказали в полиции.

Полиция сообщила, что все пострадавшие были доставлены в Резекненскую больницу и что водитель Audi пострадал меньше всего. Кроме того, от стражей порядка поступила информация о том, что один из госпитализированных пассажиров Peugeot в последствии скончался в больнице.

"Алкоголя у водителей констатировано не было. О причинах происшествия, обстоятельствах, почему это произошло - пока судить рано. Начат уголовный процесс, ведется следствие", - указал инспектор полиции Латгальского региона.