Москва допустила отказ Европы от выдачи шенгенов россиянам. А что сейчас с визами?

Накануне, 25 июля, Финляндия заявила, что не планирует прекращать выдавать туристические визы гражданам России из-за вторжения в Украину. Однако депутаты парламента Финляндии настойчиво требуют, чтобы россиянам прекратили выдавать визы, как это сделали соседние страны Балтики, со ссылкой на издание Ilta-Sanomat писал Интерфакс.

Комментируя предложение финских политиков перестать выдавать туристические визы россиянам, представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что это решение еще не принято, а если будет принято - то будут "контрмеры".

На вопрос журналистов о возможном лишении доступа к шенгенской визе Песков ответил, что "исключать такой опасности нельзя".

Нет свободных мест

По информации туроператора "Русский экспресс", хотя некоторые европейские страны продолжают ставить визы в России, свободных слотов в визовые центры в Москве практически нет.

В визовых центрах Финляндии и в Москве, и в Санкт-Петербурге все свободные слоты на лето уже закончились, а запись на сентябрь еще не открылась.

В визовых центрах Германии, Австрии и Франции в настоящее время также приостановлена запись.

Запись в визовый центр Италии доступна на конец сентября, в визовый центр Швеции - на конец августа. В визовый центр Венгрии можно записаться на следующий рабочий день. АТОР объясняет это тем, что венгры ставят визы строго на срок поездки (однократные визы), а для подачи документов обязательно нужны выкупленные билеты.