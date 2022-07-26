Amnesty International обвиняет Латвию в плохом отношении к беженцам на границе с Беларусью

Около года Латвия принимает меры по предотвращению въезда в страну мигрантов из Беларуси, в основном выходцев с Ближнего Востока. Как подчеркивает латвийская сторона, перемещение этих людей через границу было целенаправленно организовано правящим режимом Беларуси как проявление гибридной войны. Латвия подчеркивает, что в соответствии с международным правом эти мигранты могут просить убежища в первой же безопасной стране, в которую они прибывают, то есть в Беларуси.

Amnesty International в Twitter критикует позицию Латвии. В организации отмечают, что Латвия планирует продлить чрезвычайную ситуацию на восточной границе Латвии до ноября этого года.

Организация считает, что такой подход латвийского правительства угрожает правам просителей убежища.

Amnesty International указала, что Латвия приняла более 34 000 украинских беженцев, а "беженцев, в основном прибывших из Ирака и Афганистана, в том числе детей", "оставляют в лесу" и не пускают в страну.