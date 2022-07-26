Латвия жестоко обращалась и даже истязала мигрантов, прибывающих из Беларуси, несколько месяцев удерживая их в лесу, говорится в докладе правозащитной организации Amnesty International.
Amnesty International обвиняет Латвию в плохом отношении к беженцам на границе с Беларусью
Около года Латвия принимает меры по предотвращению въезда в страну мигрантов из Беларуси, в основном выходцев с Ближнего Востока. Как подчеркивает латвийская сторона, перемещение этих людей через границу было целенаправленно организовано правящим режимом Беларуси как проявление гибридной войны. Латвия подчеркивает, что в соответствии с международным правом эти мигранты могут просить убежища в первой же безопасной стране, в которую они прибывают, то есть в Беларуси.
Amnesty International в Twitter критикует позицию Латвии. В организации отмечают, что Латвия планирует продлить чрезвычайную ситуацию на восточной границе Латвии до ноября этого года.
Организация считает, что такой подход латвийского правительства угрожает правам просителей убежища.
Amnesty International указала, что Латвия приняла более 34 000 украинских беженцев, а "беженцев, в основном прибывших из Ирака и Афганистана, в том числе детей", "оставляют в лесу" и не пускают в страну.
В организации считают, что Латвия неадекватно обращалась с людьми на границе с Беларусью и истязала их, несколько месяцев держа в лесу. Для многих единственной альтернативой в таких обстоятельствах было согласие на добровольное возвращение в свою страну, где иногда этим людям угрожали насилием.
Правозащитная организация призывает к немедленной отмене чрезвычайной ситуации на восточной границе, а также к восстановлению права на убежище в стране для всех, кто ищет безопасности, независимо от того, кто они и как они пересекают границы.
Как сообщалось, в рамках гибридной атаки режима белорусского диктатора Александра Лукашенко с весны прошлого года предпринимались попытки отправить в Латвию, Литву и Польшу тысячи нелегальных иммигрантов из Беларуси, большинство из которых приехали в Беларусь из Ирака в качестве туристов.
До 31 мая 2022 года на рассмотрении находилось 169 заявлений о предоставлении статуса беженца или альтернативного статуса в Латвии.
За пять месяцев 2022 года приняты решения о предоставлении статуса беженца 172 лицам, о предоставлении альтернативного статуса 14 лицам. Было проведено 98 интервью с лицами, ищущими убежища.
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