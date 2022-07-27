Во вторник, 26 июля, войска ПВО России сбили в Херсонской области свой собственный вертолет Ка-52, который по ошибке атаковал позиции российских военнослужащих, сообщило Оперативное командование ВСУ "Юг" в социальной сети Facebook.
Украина: Силы РФ по ошибке сбили собственный вертолет
Украина: Силы РФ по ошибке сбили собственный вертолет
Авиация противника также нанесла четыре удара по позициям ВСУ, потерь среди украинских военных нет.
"В середине дня три вертолета Ка-52 в районе поселка Ольхин [Херсонская область], пытаясь атаковать наши части, нанесли удар по своим. На обратном пути по ним ударили рашистские ПВО", - говорится в сообщении командования. Как отмечает командование "Юга", противник таким образом лишился вертолета.
Украинские силы ПВО также уничтожили две ракеты типа Kh-31, выпущенные вражескими самолетами "Су-34" в направлении Баштанки Николаевской области.
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