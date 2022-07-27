Недавнее выступление премьер-министра Венгрии Виктора Орбана вызвало возмущение в Румынии. В отставку подала его давняя советница и союзник Жужа Хегедюш, назвав заявления Орбана "чисто нацистской тирадой", сообщает BBC.
"Нацистская тирада": советница Орбана подала в отставку после скандального выступления
В субботу, 23 июля, Орбан выступал с речью в северном румынском городе Бэиле-Тушнад, где большую часть населения составляют этнические венгры. Орбан и раньше пробовал в этом городе новые политические идеи или идеологические течения - так, в 2014 году он там же заявил, что хочет создать в Венгрии "нелиберальную демократию".
На этот раз Орбан заявил, что смешение европейцев с неевропейцами создает "смешанную расу" и что страны, где это произошло, "больше не являются нациями". "Мы можем смешиваться друг с другом, но мы не хотим становиться смешанной расой", - сказал Орбан.
Противостояние Орбана иммиграции ни для кого не секрет, но Хегедюш отмечает, что на этот раз его заявления перешли черту. "Не знаю, как вы не заметили, что ваша речь - чисто нацистская тирада, которую мог сочинить [главный пропагандист Адольфа Гитлера] Йозеф Геббельс", - цитирует ее прошение об отставке венгерский портал hvg.hu.
Заявления Орбана были осуждены как "глупые и опасные" Международным комитетом Освенцима, который представляет переживших Холокост, а Федерация венгерских еврейских общин потребовала встречи с Орбаном.
Пресс-секретарь Орбана Золтан Ковач заявил, что заявления венгерского премьера были неточно переданы в СМИ - они "в панике из-за пары более резких фраз об иммиграции и ассимиляции".
Орбан пишет в своем ответном письме Хегедюш, что "вы лучше, чем кто-либо другой, знаете, что мое правительство в Венгрии абсолютно не терпит ни антисемитизма, ни расизма".
Хегедюш опубликовала еще одно письмо, в котором написала о своих родителях, переживших Холокост в Венгрии. Она подчеркнула, что многие погибли, потому что люди молчали, когда политики начали использовать ненавистную риторику, сообщает Politico.
Министр иностранных дел Румынии Богдан Ауреску назвал заявления Орбана "неприемлемыми".
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