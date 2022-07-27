"Нацистская тирада": советница Орбана подала в отставку после скандального выступления

В субботу, 23 июля, Орбан выступал с речью в северном румынском городе Бэиле-Тушнад, где большую часть населения составляют этнические венгры. Орбан и раньше пробовал в этом городе новые политические идеи или идеологические течения - так, в 2014 году он там же заявил, что хочет создать в Венгрии "нелиберальную демократию".

На этот раз Орбан заявил, что смешение европейцев с неевропейцами создает "смешанную расу" и что страны, где это произошло, "больше не являются нациями". "Мы можем смешиваться друг с другом, но мы не хотим становиться смешанной расой", - сказал Орбан.

Противостояние Орбана иммиграции ни для кого не секрет, но Хегедюш отмечает, что на этот раз его заявления перешли черту. "Не знаю, как вы не заметили, что ваша речь - чисто нацистская тирада, которую мог сочинить [главный пропагандист Адольфа Гитлера] Йозеф Геббельс", - цитирует ее прошение об отставке венгерский портал hvg.hu.