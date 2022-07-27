Утром в четверг, 28 июля, правительство поддержало предложение Министерства обороны об оказании дополнительной военной поддержки Украине, сообщил министр обороны Артис Пабрикс в Twitter.
Стало известно, что правительство рассматривало на закрытом заседании
В министерстве не прокомментировали, какая именно поддержка будет оказана украинцам.
С момента вторжения России в Украину правительство Латвии несколько раз на закрытых заседаниях принимало решения об оказании различной помощи вооруженным силам Украины.
В целом Латвия оказала Украине военную поддержку на сумму более 200 млн евро, предоставив оружие и индивидуальное снаряжение, беспилотные летательные аппараты, сухие пайки, боеприпасы, противотанковое оружие и зенитно-ракетные комплексы Stinger.
Уже сообщалось, что сегодня, 28 июля, в 09:00 началось внеочередное заседание Кабинета министров.
В повестку заседания был включен только один вопрос - документ, подготовленный Министерством обороны, который является конфиденциальным.
В Минобороны комментариев по поводу рассматриваемого на заседании вопроса не предоставили.
Министр обороны Артис Пабрикс высказался минималистично. "Все хорошо. Позитивные новости и решения", - написал он в своем Twitter о грядущем заседании.
Viss ir labi. Pozitīvas ziņas un lēmumi.— Artis Pabriks (@Pabriks) July 27, 2022
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