Литва запретила патриарху Кириллу въезд в страну

Патриарх был внесен в список нежелательных лиц 23 июня, до сих пор публично об этом не сообщалось.

Решение принято с учетом предложения МИД.

Как сообщает МВД, патриарх Кирилл включен в список из-за того, что он сознательно отрицает территориальную целостность и суверенитет Украины, оправдывает и поддерживает агрессивные действия России, грубо нарушающие нормы и принципы международного права.

"Патриарх Кирилл, ближайший соратник Владимира Путина, является одним из самых активных сторонников войны против Украины, который неоднократно публично высказывался положительно в отношении продолжающейся российской агрессии", — сказано в сообщении министерства.

"Патриарх Кирилл в российских пропагандистских СМИ открыто называет народ Украины "участниками нацистского режима", которых следует депортировать или уничтожить. 27 февраля 2022 года патриарх Кирилл благословил российских военных, участвующих в войне против Украины, и дал каноническое оправдание войны, которую ведет Россия", - говорится в сообщении.

Патриарх Московский не сможет посетить Литву до 23 июня 2027 года.

Весной Литва предложила ввести санкции против Кирилла на уровне Евросоюза (ЕС), но в июне в ходе утверждения шестого пакета санкций против России он был исключен из списка по инициативе Венгрии.

В июле к патриарху в Москве ездил епископ Православной церкви в Литве Амвросий, который заявил, что получил поддержку в стремлении добиться большей автономии от патриархата.

Литовский священнослужитель также сообщил, что передал Кириллу, что руководство Православной церкви в Литве осуждает "действия России, войну".