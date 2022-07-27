Захарова прокомментировала запрет на выступление группы "Руки Вверх!" в Эстонии

"Надо ставить вопрос, что не так с Эстонией? Если страна гордится, рассказав о культурных связях, тем, что кому-то запрещает выступать в этой стране, значит, что-то с ней не так", - цитируют слова Марии Захаровой российские СМИ.

Она отметила, что после распада Советского Союза Эстония провозгласила своей главной идеей демократию: "И теперь они сами превратились в репрессивное государство, которое запрещает, вымарывает, блокирует, не пускает, отбирает и так далее".

Захарова добавила, что Эстония не впускает страну группу, которая не нарушает закон, не призывает к экстремизму, а также не пропагандирует деструктивные вещи. "Это чистая цензура. Могу поздравить страну, которая выбрала свободу и пришла к диктатуре", - заключила официальный представитель МИД Эстонии.

Министерство иностранных дел сообщило вчера, что Эстония ввела пятилетний запрет на въезд в страну для группы "Руки Вверх!".

Как отметил министр иностранных дел Урмас Рейнсалу, Россия при любой возможности атакует Украину и продолжает массово убивать людей, пытаясь достичь своих неоправданных целей в Украине, что совершенно неприемлемо.

"Туристические и увеселительные поездки граждан России не оправданы, особенно в контексте приема российских артистов, посещающих оккупированные РФ украинские регионы с концертами в поддержку оккупантов. Решение МВД об отказе во въезде в Эстонию членам группы "Руки Вверх!" является единственно правильным. Эстония непоколебимо поддерживает Украину, а путинский террор в отношении Украины и украинцев является также угрозой безопасности Эстонии и Европы", - считает Урмас Рейнсалу.

Ранее Эстония запретила въезд в страну и некоторым другим российским артистам, например, Филиппу Киркорову и Полине Гагариной.