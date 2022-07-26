Эстония ввела пятилетний запрет на въезд для группы "Руки Вверх!"

Как отметил министр иностранных дел Эстонии Урмас Рейнсалу, Россия при любой возможности атакует Украину и продолжает массово убивать людей, пытаясь достичь своих неоправданных целей в Украине, что совершенно неприемлемо.

"Туристические и увеселительные поездки граждан России не оправданы, особенно в контексте приема российских артистов, посещающих оккупированные РФ украинские регионы с концертами в поддержку оккупантов. Вчерашнее решение МВД об отказе во въезде в Эстонию членам группы "Руки Вверх!" является единственно правильным. Эстония непоколебимо поддерживает Украину, а путинский террор в отношении Украины и украинцев является также угрозой безопасности Эстонии и Европы", - считает Урмас Рейнсалу.

Уже сообщалось, что министр иностранных дел Латвии Эдгар Ринкевич внес в список нежелательных лиц еще 34 граждан России, преимущественно артистов.

В список включены: Сергей Галанин, Сергей Бобунец, Илья Кнабенгоф, Александр Скляр, Елена Преснякова, Александр Нефедов, Олек Слепцов, Георгий Власенко, Анитай Цой, Алексей Поддубный, Владимир Кристовский, Сергей Кристовский, Ирина Тонева, Иван Демьян, Анна Семенович, Анна Ревякина, Александр Олешко, Дмитрий Харатьян, Александр Иванов, Игорь Жирнов, Анатолий Шендеров, Ольга Кормухина, Родион Газманов, Глеб Матвейчук, Марк Тишман, Дмитрий Формин, Елизавета Долженкова, Ольга Ершова, Мария Ватутина, Игорь Караулов, Алексей Шмелев, Иван Купреянов, Дмитрий Дюжев и Лариса Долина.