Пугают запад холодной зимой

Один из самых распространенных пропагандистских посылов, который повторяется из программы в программу, - о грядущем крахе экономик стран-членов ЕС и больших осложнениях грядущей зимой, связанных со снижением потребления российского газа. Пропагандисты откровенно издеваются над европейцами, заявляя, что стремление Европы отказаться от российского газа является иррациональным и неразумным капризом, которым она лишь навредит сама себе. Как отметил Путин в своем телеобращении, Европа сошла с ума, если готова не мыться, лишь бы насолить ему. При этом даже не упоминается, что рекомендация Еврокомиссии (ЕК) сократить потребление российского газа на 15% связана с нежеланием финансировать войну на Украине.

К сожалению, противоречия среди стран-членов ЕС по этому вопросу вложили весомый козырь в руки российских пропагандистов. Страна-агрессор приветствует стремление Венгрии договориться с Россией о закупке дополнительных энергоресурсов, указывая на "разумные действия" Венгрии, примеру которой неизбежно последуют и другие страны. Пропагандисты подчеркивают, что уже шесть стран-членов отказались следовать рекомендациям ЕС по сокращению потребления газа, что дает основания заявлению о том, что желание навредить России разделило Запад.