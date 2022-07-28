По мере стагнации в военных наступлениях российской армии на Украине, которые не приводят к захвату новых территорий, все более угрожающими становятся пропагандистские посылы государства-агрессора и не менее активным - распространение лживой информации об успехах в ходе боев, например, сбитых ракетах HIMARS, что не подтверждает ни украинская сторона, ни военная разведка США. Встревоженные фактом оказания западными странами Украине значительной военной помощи, позволяющей уничтожать склады боеприпасов оккупантов и наносить удары по другим объектам, российские пропагандистские телевизионные каналы угрожают "демилитаризацией" не только Украине, но и странам НАТО, начиная с Польши.
"За занавесом": Россия грозит демилитаризацией странам НАТО
То, что ракеты HIMARS представляют серьезную угрозу для российской армии, подтверждается заявлением министра иностранных дел России Сергея Лаврова о том, что с поступлением HIMARS в распоряжение украинской армии цели так называемой специальной военной операции стали расширяться - они уже не ограничиваются Донецком и Луганском. Теперь планируется захватить весь Херсон и Запорожье. Российские пропагандисты идут еще дальше, говоря об оккупации всей территории Украины, утверждая, что в противном случае украинские боевики будут вести постоянный ракетный обстрел "неосвобожденных" территорий. Также прозвучала угроза о том, что те страны, с территории которых будут наноситься ракетные удары, станут легальными целями российской армии.
Российская армия стагнирует
Базирующийся в США влиятельный аналитический центр "Институт изучения войны" (Institute for research of war - ISW) сообщил 22 июля, что нынешний темп российских боевых действий существенно не отличается от того, каким он был во время официально объявленной паузы в боях с 7 по 16 июля.
С 16 июля российские войска продолжали вести мелкие атаки к северо-западу от Славянска и в районе Северска и Бахмута, но вплоть до 21 июля не добились значительных территориальных завоеваний в этом регионе.
На северо-западе от Славянска на границе Харьковской и Донецкой областей российская группировка за это время фактически нанесла меньше наземных ударов, чем во время официальной паузы в боевых действиях. Отсутствием успешных наземных атак в районах Славянска, Северска и Бахмута подтверждается прогноз ISW о том, что наступление России, вероятно, не увенчается захватом Славянска или Бахмута.
На фоне незначительных военных достижений России чуть ли не комично прозвучало заявление прокремлевского главы Чечни Рамзана Кадырова, чье спецподразделение "Ахмат" воюет на Украине, о том, что его бойцы готовы демилитаризовать страны НАТО и начнут с Польши.
Генералы российской армии в пропагандистских передачах хвастаются уничтоженным западным оружием и сбитыми американскими ракетами HIMARS, что является вопиющей ложью. Такие новости опровергают как Украина, так и США. На самом деле ситуация совершенно противоположна. ISW пишет, что "тревога в российском информационном пространстве продолжает расти, поскольку темпы российских операций замедляются после успешных ударов высокомобильной артиллерийской ракетной системы HIMARS по ключевым российским логистическим и командным узлам".
Собственные преступления цинично приписывают украинцам
Российская пропаганда продолжает и свою обычную практику по приписыванию собственных преступлений Украине, утверждая, что украинские боевики обстреливают жилые кварталы и мирных жителей в Донецке. В то же время мэр Харькова призвал жителей второго по величине города Украины по возможности не пользоваться наземным транспортом, отметив, что агрессор уже даже не притворяется, будто стреляет по военным объектам. Кроме того, 24 июля российские официальные лица наконец-то признали, что обстреляли Одесский порт, из которого согласно достигнутой в Стамбуле договоренности вывозится украинское зерно. Россия обосновала атаку тем, что в порту был обезврежен корабль украинской армии и доставленные американцами боеприпасы. Доказательств этим заявлениям от России так и не поступило.
Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что в результате ракетного обстрела пострадало в том числе здание Одесского художественного музея. "Ракеты упали очень близко к историческим объектам Одессы, которые являются культурной ценностью не только Украины, но и Европы. Если кто-то в мире продолжает утверждать, что с Россией необходим политический диалог, что нужны договоренности, то вот что из этого выходит. Российские ракеты "Калибр" уничтожили саму возможность подобных заявлений", - подчеркнул Зеленский.
Вершин цинизма достигла российская прокуратура, которая якобы расследовала трагедию, случившуюся в Мариупольском драмтеатре, где в результате ракетного обстрела российской стороной погибло приблизительно 300 человек. Как сообщил Кремль, в результате расследования установлено, что причиной взрыва стала заложенная внутри здания бомба, которую якобы заложили украинские боевики. Понятно, что эта ложь адресована народу России, потому что за пределами государства-агрессора подобные заявления требуют убедительных доказательств, которых у России нет.
Примечательно, что российские пропагандисты неустанно сообщают о намерении предоставить в распоряжение ООН доказательства преступлений, якобы совершенных украинцами, но до сих пор Россия так и не предъявила ни одного. Параллельно в попытке демонизировать и дискредитировать украинскую армию распространяется ложь о том, что в украинских военных госпиталях незаконно торгуют органами раненых и погибших солдат.
Россия восторгается Ираном
Россия, Иран и Турция составят ось добрых сил, которая встанет против оси зла- США и их союзников. Таков главный пропагандистский посыл, прозвучавший в ходе визита президента России Владимира Путина в иранскую столицу Тегеран 19 и 20 июля.
Российский лидер встретился с президентом Ирана Ибрагимом Раиси и президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом. В своих сообщениях Россия противопоставляет неудачный, по ее версии, визит президента США Джо Байдена на Ближний Восток, почти триумфальному визиту Путина. Приближенные к Кремлю политологи и депутаты правящей партии "Единая Россия" утверждают, что визит Путина в Иран знаменует собой новую эру в глобальном мироустройстве, поскольку однополярному миропорядку, в котором доминировал коллективный Запад, пришел конец. В настоящее время происходит переход к многополярному миру, где одним из центров притяжения станет вновь созданное ядро - Россия, Иран и Турция.
Следует напомнить, что Иран является страной, в отношении которой США и Европейский союз (ЕС) ввели санкции. Главный редактор журнала "Национальная оборона" Игорь Коротченко даже заявил, что России следует перенять опыт боевой тактики Корпуса стражей исламской революции, ясно дав понять, что Россия должна последовать примеру воинского формирования, признанного террористической организацией.
При этом Россия утверждает, что все санкции, введенные против Ирана, являются незаконными. У россиян вызывает восторг тот факт, что Иран в обход санкционного режима смог наладить производство боевых дронов. Таким образом Россия открыто поддерживает противоправные действия. При этом наделавшие шума планы по приобретению 300 иранских боевых дронов, которые официальный Кремль отрицает, горячо поддерживаются депутатами столичной думы и политологами, при этом они подчеркивают, что такой шаг можно только приветствовать и что их не запугать введенными санкциями. Интересно, что, приветствуя потенциальную закупку боевых дронов, политтехнологи в то же время отмечают, что это будет секретная сделка, о которой никто и никогда не узнает.
Пугают запад холодной зимой
Один из самых распространенных пропагандистских посылов, который повторяется из программы в программу, - о грядущем крахе экономик стран-членов ЕС и больших осложнениях грядущей зимой, связанных со снижением потребления российского газа. Пропагандисты откровенно издеваются над европейцами, заявляя, что стремление Европы отказаться от российского газа является иррациональным и неразумным капризом, которым она лишь навредит сама себе. Как отметил Путин в своем телеобращении, Европа сошла с ума, если готова не мыться, лишь бы насолить ему. При этом даже не упоминается, что рекомендация Еврокомиссии (ЕК) сократить потребление российского газа на 15% связана с нежеланием финансировать войну на Украине.
К сожалению, противоречия среди стран-членов ЕС по этому вопросу вложили весомый козырь в руки российских пропагандистов. Страна-агрессор приветствует стремление Венгрии договориться с Россией о закупке дополнительных энергоресурсов, указывая на "разумные действия" Венгрии, примеру которой неизбежно последуют и другие страны. Пропагандисты подчеркивают, что уже шесть стран-членов отказались следовать рекомендациям ЕС по сокращению потребления газа, что дает основания заявлению о том, что желание навредить России разделило Запад.
При этом 24 июля президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер заявил, что Россия ведет войну не только против Украины, но и против европейского единства. Он подчеркнул, что "эта война не только за территории Украины, она касается наших ценностей и общей основы нашего мироустройства". Тем временем заместитель председателя Еврокомиссии Франс Тиммерманс написал в "Твиттере": "Сегодня у нас есть выбор: либо проявить солидарность сейчас, либо дождаться чрезвычайной ситуации, которая заставит нас сделать это,- при гораздо менее приятных обстоятельствах и со значительным экономическим ущербом".
В российских пропагандистских программах ни словом не упоминается о негативном влиянии санкций против России на экономику страны, словно их не существует. Также не говорится ни о падении ВВП, ни о росте инфляции, которая почти в два раза превышает средний показатель по ЕС, не упоминается также рост безработицы и снижение покупательной способности населения. Но все эти тенденции присутствуют в российской экономике.
По мнению известного оппозиционного экономиста Владимира Милова, введенные в 2022 году Западом санкции оказывают тяжелое влияние на российскую экономику. Хотя их эффект пока рассредоточен по разным отраслям и еще не отразился в виде негативных макроданных, санкции чреваты серьезными последствиями - они вызовут падение ВВП, обвал импорта, падение уровня жизни. Отключение России от международных рынков капитала, снижение доходов от экспорта нефти и газа, усугубляемое искусственным укреплением рубля, повлекут катастрофические негативные последствия, убежден экономист. Милов указывает, что позитивных перспектив улучшения ситуации нет, поскольку, как показывает опыт 2014-2022 годов, такие инструменты, как импортозамещение и ракурс на Азию, работают лишь в очень ограниченной степени и не способны смягчить негативное влияние "деглобализации" России, вызванной западными санкциями.
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