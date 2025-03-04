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Украинские ВВС уничтожили российский штаб и опорный пункт (2)

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Вертолеты, подаренные Украине Латвией
Вертолеты, подаренные Украине Латвией Фото: Aizsardzības ministrija

Военно-воздушные силы Украины нанесли высокоточный удар по штабу российской 98-й воздушно-десантной дивизии в оккупированной Донецкой области, сообщил во вторник, 4 марта, Генеральный штаб украинской армии.

По данным Генштаба, штаб воздушно-десантной дивизии располагался в населенном пункте Манжиков Кут, и авиаудар вывел из строя систему управления российских захватчиков.

ВВС также уничтожили объект 28-го батальона 60-й отдельной мотострелковой бригады в Курской области России, которая частично контролируется украинской армией.

В результате удара, нанесенного в понедельник, 3 марта, были уничтожены вражеская бронетехника, огневые точки и около 30 солдат.

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