По данным Генштаба, штаб воздушно-десантной дивизии располагался в населенном пункте Манжиков Кут, и авиаудар вывел из строя систему управления российских захватчиков.

ВВС также уничтожили объект 28-го батальона 60-й отдельной мотострелковой бригады в Курской области России, которая частично контролируется украинской армией.

В результате удара, нанесенного в понедельник, 3 марта, были уничтожены вражеская бронетехника, огневые точки и около 30 солдат.

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