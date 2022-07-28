Экс-солистка "Ленинграда" Алиса Вокс вышла замуж

Алиса Вокс призналась, что ее избранником стал мужчина по имени Сергеей Свитавский. Он далек от мира шоу-бизнеса, поэтому старается избегать публичности. Певица скрывает внешность возлюбленного, но недавно призналась подписчикам, что их свадьба состоялась.

Об этом она сообщила в Instagram. Торжество прошло скромно в одном из загсов Москвы.

"Больше не Кондратьева! Праздников в моей жизни хватает, поэтому сегодня только вдвоем! Люблю!" - написала Алиса.

Ранее Алиса Вокс рассказала, что в юности подверглась домогательствам со стороны режиссера детского телепроекта.