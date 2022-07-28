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Экс-солистка "Ленинграда" Алиса Вокс вышла замуж

rus.tvnet.lv
Экс-солистка "Ленинграда" Алиса Вокс вышла замуж
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В начале 2022 года экс-солистка группы "Ленинград" Алиса Вокс (наст. имя - Алиса Кондратьева) сообщила, что собирается замуж. 

Алиса Вокс призналась, что ее избранником стал мужчина по имени Сергеей Свитавский. Он далек от мира шоу-бизнеса, поэтому старается избегать публичности. Певица скрывает внешность возлюбленного, но недавно призналась подписчикам, что их свадьба состоялась. 

Об этом она сообщила в Instagram. Торжество прошло скромно в одном из загсов Москвы. 

"Больше не Кондратьева! Праздников в моей жизни хватает, поэтому сегодня только вдвоем! Люблю!" - написала Алиса.

Ранее Алиса Вокс рассказала, что в юности подверглась домогательствам со стороны режиссера детского телепроекта.

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