В начале 2022 года экс-солистка группы "Ленинград" Алиса Вокс (наст. имя - Алиса Кондратьева) сообщила, что собирается замуж.
Экс-солистка "Ленинграда" Алиса Вокс вышла замуж
Экс-солистка "Ленинграда" Алиса Вокс вышла замуж
Алиса Вокс призналась, что ее избранником стал мужчина по имени Сергеей Свитавский. Он далек от мира шоу-бизнеса, поэтому старается избегать публичности. Певица скрывает внешность возлюбленного, но недавно призналась подписчикам, что их свадьба состоялась.
Об этом она сообщила в Instagram. Торжество прошло скромно в одном из загсов Москвы.
"Больше не Кондратьева! Праздников в моей жизни хватает, поэтому сегодня только вдвоем! Люблю!" - написала Алиса.
Ранее Алиса Вокс рассказала, что в юности подверглась домогательствам со стороны режиссера детского телепроекта.
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