Стали известны результаты вскрытия тела Юрия Шатунова

СМИ писали, что у 48-летнего Юрия Шатунова возникли серьезные проблемы с сердцем. Кудряшов эту информацию подтвердил.

"Все случилось внезапно. Симптомов никаких не было, жалоб тоже. Юра болел бронхитом в легкой форме. Потому у него появилась слабость. Мы списывали это на болезнь и на то, что он долго находился в туре. Юра был под наблюдением врачей. Я находился рядом с ним 24 часа в сутки. Спрашивал: "Юра, что-то болит? Ты скажи. Давай, может, еще проверимся?". Ответ у него был один: "Тебе надо, ты и проверяйся. А я доработаю и домой". Хочу домой. Хоть бы из врачей кто сказал, хоть бы кто намекнул, что нужно сердце проверить… Никто!" - сказал Аркадий Кудряшов

Врачи предположили, что у него, получается, был микроинфаркт накануне смерти. Кудряшов отмечает, что по артисту этого не было видно - Юрий Шатунов никогда не жаловался.

"Все, видимо, прошло в скрытой форме. Врачи говорят, что это судьба. Сейчас много, чего говорят. Чушь несут, что были наркотики. Он вообще никогда их в жизни не употреблял. Вскрытие сделали - у меня есть все результаты. Если бы было что-то не так, нам бы никто не разрешил его хоронить. На Троекуровском кладбище с этим строго", заметил он.

Часть праха Юрия Шатунова захоронена на Троекуровском кладбище.

Оказалось, у певца, помимо больного сердца, были и другие болезни. И все это Юрий скрывал от поклонников. Вскрытие показало, что у Шатунова была язва.

Напомним, тело Юрия Шатунова кремировали, одну часть праха захоронили на Троекуровском кладбище, другую - развеяли в Германии.