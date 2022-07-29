Юрий Шатунов ушел из жизни чуть более месяца назад. Сейчас вокруг его смерти ходит много слухов. Директор исполнителя Аркадий Кудряшов озвучил результаты вскрытия, пишет StarHit.ru
Стали известны результаты вскрытия тела Юрия Шатунова
СМИ писали, что у 48-летнего Юрия Шатунова возникли серьезные проблемы с сердцем. Кудряшов эту информацию подтвердил.
"Все случилось внезапно. Симптомов никаких не было, жалоб тоже. Юра болел бронхитом в легкой форме. Потому у него появилась слабость. Мы списывали это на болезнь и на то, что он долго находился в туре. Юра был под наблюдением врачей. Я находился рядом с ним 24 часа в сутки. Спрашивал: "Юра, что-то болит? Ты скажи. Давай, может, еще проверимся?". Ответ у него был один: "Тебе надо, ты и проверяйся. А я доработаю и домой". Хочу домой. Хоть бы из врачей кто сказал, хоть бы кто намекнул, что нужно сердце проверить… Никто!" - сказал Аркадий Кудряшов
Врачи предположили, что у него, получается, был микроинфаркт накануне смерти. Кудряшов отмечает, что по артисту этого не было видно - Юрий Шатунов никогда не жаловался.
"Все, видимо, прошло в скрытой форме. Врачи говорят, что это судьба. Сейчас много, чего говорят. Чушь несут, что были наркотики. Он вообще никогда их в жизни не употреблял. Вскрытие сделали - у меня есть все результаты. Если бы было что-то не так, нам бы никто не разрешил его хоронить. На Троекуровском кладбище с этим строго", заметил он.
Часть праха Юрия Шатунова захоронена на Троекуровском кладбище.
Оказалось, у певца, помимо больного сердца, были и другие болезни. И все это Юрий скрывал от поклонников. Вскрытие показало, что у Шатунова была язва.
Напомним, тело Юрия Шатунова кремировали, одну часть праха захоронили на Троекуровском кладбище, другую - развеяли в Германии.
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