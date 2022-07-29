Три государства Африки подписали меморандум о строительстве газопровода для экспорта в Европу

Планируется, что по Транссахарскому газопроводу протяженностью более 4100 километров газ будет поставляться в Алжир, а оттуда по газопроводу Transmed, построенному по дну Средиземного моря - в Италию. Природный газ в сжиженном виде из Алжира можно вести дальше и на танкерах.

Как Нигерия, так и Нигер и Алжир являются крупными добытчиками природного газа.

Строительство Транссахарского газопровода было предложено еще в 2009 году. Интерес возобновить проект появился, так как в связи с вторжением России в Украину страны Европы ищут возможности заменить российский природный газ газом из других источников.

Кипр сообщил о готовности поставлять Европе свой газ

Кипр готов заключить долгосрочные контракты на поставку природного газа континентальной Европе, которая пытается побыстрее покончить с зависимостью от российского газа, заявила в интервью агентству Bloomberg министр энергетики Кипра Натаса Пилиду.