Нигерия, Нигер и Алжир в четверг подписали меморандум о взаимопонимании о строительстве газопровода для экспорта газа, который можно было бы поставлять Европе в качестве альтернативы поставкам из России, сообщает AFP со ссылкой на алжирское новостное агентство APS.
Три государства Африки подписали меморандум о строительстве газопровода для экспорта в Европу
Планируется, что по Транссахарскому газопроводу протяженностью более 4100 километров газ будет поставляться в Алжир, а оттуда по газопроводу Transmed, построенному по дну Средиземного моря - в Италию. Природный газ в сжиженном виде из Алжира можно вести дальше и на танкерах.
Как Нигерия, так и Нигер и Алжир являются крупными добытчиками природного газа.
Строительство Транссахарского газопровода было предложено еще в 2009 году. Интерес возобновить проект появился, так как в связи с вторжением России в Украину страны Европы ищут возможности заменить российский природный газ газом из других источников.
Кипр сообщил о готовности поставлять Европе свой газ
Кипр готов заключить долгосрочные контракты на поставку природного газа континентальной Европе, которая пытается побыстрее покончить с зависимостью от российского газа, заявила в интервью агентству Bloomberg министр энергетики Кипра Натаса Пилиду.
"Европа - хороший потенциальный потребитель для кипрского газа, так как Евросоюз подтвердил, что природный газ в рамках "зеленого" перехода останется переходным топливом до 2049 года, таким образом, компании теперь могут заключать долгосрочные контракты", - сказала министр.
Она также отметила, что ЕС решил поскорее покончить с сотрудничеством с Россией вне зависимости от того, когда завершится война в Украине.
В связи с этим Кипр планирует в начале 2023 года начать бурение морского месторождения "Афродита", в котором по предварительным подсчетам находится 125 миллиардов кубометров газа. Ожидается, что работы по бурению могут быть завершены до 2027 года.
Кипр также рассматривает возможность строительства газопровода, который сможет обеспечить транспортировку сжиженного газа в объеме примерно 3,5 миллиардов кубометров в год.
Согласно подсчетам ЕС, если Россия полностью прекратит поставки газа, ЕС зимой не хватит 40-45 миллиардов кубометров газа.
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