Компания Latvijas gāze возобновила закупки газа в России, причем компания платит за него не в рублях, а в евро, признал Латвийскому телевидению глава компании Айгарс Калвитис.
LTV: Latvijas gāze возобновила закупку природного газа в России
"Latvijas gāze сейчас покупает газ, но мы пока не покупаем газ у "Газпрома", потому что не можем рассчитаться с ним. У нас есть другой поставщик", - сказал Калвитис, не называя нового поставщика, потому что "это коммерческая информация, которую мы не обсуждаем в публичном пространстве".
Калвитис неоднократно говорил, что у компании нет опасений по поводу поставок газа своим потребителям.
За последний месяц в Латвию из России было закачано примерно один тераватт-час природного газа.
Калвитис сообщил, что газ покупается не у компании "Газпром", но отказался назвать имя нового поставщика, у которого закупается газ в России.
После вторжения России в Украину потоки газа из России в Латвию несколько раз прерывались и прекращались. Но с середины июня увеличивается закупка газа из России.
Уже объявлено, что Латвия решила полностью отказаться от российского газа с 1 января следующего года. Поддержанные Сеймом поправки к Закону об энергетике предусматривают диверсификацию маршрутов поставок природного газа и обеспечение стратегических запасов природного газа.
Видео: сюжет LTV о том, что компания Latvijas gāze возобновила закупку газа в России:
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