LTV: Latvijas gāze возобновила закупку природного газа в России

"Latvijas gāze сейчас покупает газ, но мы пока не покупаем газ у "Газпрома", потому что не можем рассчитаться с ним. У нас есть другой поставщик", - сказал Калвитис, не называя нового поставщика, потому что "это коммерческая информация, которую мы не обсуждаем в публичном пространстве".

Калвитис неоднократно говорил, что у компании нет опасений по поводу поставок газа своим потребителям.

За последний месяц в Латвию из России было закачано примерно один тераватт-час природного газа.

Калвитис сообщил, что газ покупается не у компании "Газпром", но отказался назвать имя нового поставщика, у которого закупается газ в России.

После вторжения России в Украину потоки газа из России в Латвию несколько раз прерывались и прекращались. Но с середины июня увеличивается закупка газа из России.

Уже объявлено, что Латвия решила полностью отказаться от российского газа с 1 января следующего года. Поддержанные Сеймом поправки к Закону об энергетике предусматривают диверсификацию маршрутов поставок природного газа и обеспечение стратегических запасов природного газа.

Видео: сюжет LTV о том, что компания Latvijas gāze возобновила закупку газа в России: