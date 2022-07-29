Звезда фильма "Мумия" поправился на 200 килограммов и шокировал внешним видом

Напомним, к таким перевоплощениям не привыкать другой голливудской звезде - Кристиану Бэйлу. Например, в 2004 году он сбросил почти 30 килограммов, чтобы изобразить анорексика в "Машинисте". Затем актер набрал более 40 кг, чтобы сыграть сильного Бэтмена в "Темном рыцаре" 2008 года. Далее - "Спасительный рассвет" и минус 24 кг. За роль второго плана в фильме "Боец" Бейл получил премию "Оскар", но для этого ему пришлось похудеть до 66 кг. И снова плюс 20 кг для ленты "Афера по-американски". Следом шла роль коренастого политика Дика Чейни.