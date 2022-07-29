За последние несколько дней в Видземе произошло несколько попыток обворовать банкоматы. Государственная полиция начала расследование, и пока неизвестно желал ли выкрасть деньги один человек или несколько, сообщает ReTV.
ReTV: в Видземе было несколько попыток взломать банкоматы
Банкомат SEB banka, находящийся в Мадонне, в торговом центре на улице Саулес пытались ограбить ночью на четверг, 28 июля. Банкомат поврежден, он не работает, и об этом свидетельствует надпись на дисплее.
Попытка распилить банкомат, чтобы его ограбить, но это не удалось. Представитель Государственной полиции Анце Розите сообщает:
"В настоящее время проходит активное расследование и мы можем только подтвердить факт, что в ночь на 28 июля в Мадонне был поврежден банкомат. В связи с этим начат уголовный процесс".
Другой банкомат SEB, который пытались ограбить этой ночью, находится в Вецпиебалге. После попытки взлома он был закрыт, потому что не работает, идет расследование.
Как сообщила Государственная полиция, это единственные случаи, когда произошли попытки выкрасть деньги из банкоматов, механически повреждая их.
"Начат уголовный процесс по части 3-й статьи 175-й Уголовного закона о краже, совершенной из хранилища или установки, соединяющей хранилища. Более подробную информацию в интересах следствия мы не можем дать", - сообщила Розите.
В свою очередь, специалисты банка SEB подтвердили, что такие атаки в банкоматах редко, но время от времени происходят.
"Есть годы, когда этих случаев три, пять, десять, есть годы, когда их нет вообще. Это зависит от глобальных тенденций, происходящих на черном рынке мошенничества. Если хакеры нашли способ напасть на банкоматы, эта информация часто продается", - отметил руководитель управления безопасности банка SEB Марцис Пелцис.
Однако, как подчеркнул представитель банка, попытки таким образом добыть деньги фактически не реализуются. Деньги защищены как физически, так и обеспечиваются так называемой чернильной защиты в денежных ящиках.
"Эти вырезанные дыры уже ничего не дают. Там вырезана дыра, но там ничего нет. Похищать банкоматы, пытаться их вырвать, а потом открывать сейф или резать его нет смысла, потому что после этого деньги нельзя будет использовать", - рассказал Пелцис.
В распоряжении банка SEB есть видеоматериалы, переданные в распоряжение полиции.
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