ReTV: в Видземе было несколько попыток взломать банкоматы

"Есть годы, когда этих случаев три, пять, десять, есть годы, когда их нет вообще. Это зависит от глобальных тенденций, происходящих на черном рынке мошенничества. Если хакеры нашли способ напасть на банкоматы, эта информация часто продается", - отметил руководитель управления безопасности банка SEB Марцис Пелцис.

Однако, как подчеркнул представитель банка, попытки таким образом добыть деньги фактически не реализуются. Деньги защищены как физически, так и обеспечиваются так называемой чернильной защиты в денежных ящиках.

"Эти вырезанные дыры уже ничего не дают. Там вырезана дыра, но там ничего нет. Похищать банкоматы, пытаться их вырвать, а потом открывать сейф или резать его нет смысла, потому что после этого деньги нельзя будет использовать", - рассказал Пелцис.

В распоряжении банка SEB есть видеоматериалы, переданные в распоряжение полиции.