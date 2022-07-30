Видео ⟩ Под Елгавой молодой человек заснул за рулем и насмерть сбил женщину

Очень мало людей ходит по обочине шоссе утром и в другое время дня. Полиция будет выяснять, откуда на обочине появился пешеход.

Трагическая судьба постигла 38-летнюю женщину. Водитель автомобиля Audi, двигаясь по трассе в сторону Елгавы, в какой-то момент свернул с дороги и не заметил, что машина сначала выкатилась на встречную полосу, а через секунду сбила человека и затем въехала в канаву.

Пожарные и аварийно-спасательные службы прибыли на место первыми и немедленно приступили к работе.

"Двум пострадавшим потребовалась медицинская помощь. Первоначально на месте работали две медицинские бригады, но, учитывая тяжелое состояние одного пострадавшего, была привлечена и бригада врачей-специалистов. Совместными усилиями бригад и специалистов были проведены реанимационные мероприятия, которые, к сожалению, не увенчались успехом, констатирована смерть. Второй пострадавший доставлен в медучреждение со среднетяжелыми травмами", - пояснили в NMPD.

19-летний водитель заснул за рулем, в результате чего погиб другой человек, факт засыпания за рулем также подтверждает полиция.

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