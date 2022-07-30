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Из Даугавы достали тело погибшего человека

rus.tvnet.lv/LETA
Из Даугавы достали тело погибшего человека
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Иллюстративное фото
Иллюстративное фото Фото: Jānis Škapars/TVNET

Вчера на улице Румбас в Риге из Даугавы было извлечено и передано Государственной полиции тело погибшего человека, сообщила представитель Государственной пожарно-спасательной службы (VUGD) Илзе Даме-Бирзиня.

За минувшие сутки в четырех случаях пожарные выезжали на вызовы, в которых произошло возгорание оставленной без присмотра еды. При приготовлении еды на плите люди часто уходят в другую комнату прилечь, пытаются успеть сбегать в магазин или присесть за компьютер, в итоге еда пригорает, создавая сильный дым.

В 15:15 в VUGD поступил вызов на улицу Анниньмуйжас в Риге, где произошло дорожно-транспортное происшествие. На месте происшествия было установлено, что произошло столкновение двух легковых автомобилей. Спасатели освободили из машины одного человека и передали его медикам Службы неотложной медицинской помощи.

За прошедшие сутки в VUGD поступило 42 вызова: 16 на пожары, 18 на спасательные работы, еще восемь вызовов оказались ложными.

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