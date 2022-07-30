В Таллиннском заливе, недалеко от порта Какумяэ, сегодня днем, 30 июля, загорелся финский катер Hooligan. Через несколько часов судно затонуло, но людям на борту удалось эвакуироваться, сообщает Rus.Postimees.
ФОТО ⟩ В Таллиннском заливе загорелся и утонул финский катер
По словам пресс-секретаря Департамента полиции и пограничной охраны, в 15:39 с маломерного катера пришло сообщение о том, что на судне произошел технический сбой. Вскоре стало известно, что на борту возник пожар.
По словам представителя Спасательного департамента Эстонии, спасатели прибыли к горящему судну.
Представитель Департамента полиции и погранохраны сообщил Postimees, что недалеко от порта Какумяэ в Таллиннском заливе горит небольшое судно. На борту находились десять человек, которым удалось эвакуироваться на спасательной шлюпке. Вскоре их подобрало находившееся поблизости судно.
Работы по тушения огня осложнены из-за находящегося на судне топлива.
Сейчас на месте затопления устанавливаются понтоны, чтобы предотвратить утечку топлива.
По словам читателя, связавшегося с Postimees, Hooligan - один из самых больших финских катеров.
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