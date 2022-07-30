ФОТО ⟩ В Таллиннском заливе загорелся и утонул финский катер

По словам пресс-секретаря Департамента полиции и пограничной охраны, в 15:39 с маломерного катера пришло сообщение о том, что на судне произошел технический сбой. Вскоре стало известно, что на борту возник пожар.

По словам представителя Спасательного департамента Эстонии, спасатели прибыли к горящему судну.

Cудно Hooligan находится недалеко от яхтенного порта Какумяэ. Фото: Kuvatõmmis MarineTrafficu veebilehelt.

Представитель Департамента полиции и погранохраны сообщил Postimees, что недалеко от порта Какумяэ в Таллиннском заливе горит небольшое судно. На борту находились десять человек, которым удалось эвакуироваться на спасательной шлюпке. Вскоре их подобрало находившееся поблизости судно.

Работы по тушения огня осложнены из-за находящегося на судне топлива.

Сейчас на месте затопления устанавливаются понтоны, чтобы предотвратить утечку топлива.

По словам читателя, связавшегося с Postimees, Hooligan - один из самых больших финских катеров.