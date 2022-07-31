"Хочешь ненавидеть русских - езжай к себе домой": Собчак о скандале с консулом Норвегии

Видеозапись утром в субботу, 30 июля, появилась в Telegram-канале Mash. На ней можно услышать, как женщина повышает голос на сотрудников отеля. По информации Mash, причиной стало недовольство женщины из-за того, что ее попросили подождать, пока горничная приведет в порядок ее номер. По утверждению Mash, женщина на видео - Элисабет Эллингсен, работающая в консульстве Норвегии в Мурманске с 2019 года консулом по административным вопросам.

Случившееся прокомментировала в своем Telegram-канале Ксения Собчак:

"Это не рыночная хабалка, как вы могли бы подумать, это норвежский консул Элисабет Эллингсен недовольна тем, что в мурманском отеле ей не сразу предоставили номер (из-за того, что горничные его убирали). Полиция проводит проверку, МИД прорабатывает варианты реакции. [...] Редкий случай, когда я согласна с Маргаритой Симоньян. Хочешь ненавидеть русских - езжай к себе домой. "Азимут", конечно, дыра дырой, но ты тут в гостях и на службе, стоит об этом помнить", - написала журналистка.

Официальный представитель российского МИДа Мария Захарова заявила, что ведомство "прорабатывает варианты реакции на этот возмутительный акт ненависти, национализма и ксенофобии". "В высказываниях этой гражданки явно прозвучала ненависть к одной национальности и нескрываемое национальное превосходство", - заявила она.

В МИДе Норвегии ответили телеканалу RT, что сожалеют о случившемся и "прорабатывают его по соответствующим каналам". "Выраженные женщиной чувства никоим образом не отражают политику Норвегии или отношение ее жителей к России и русскому народу", - сообщили в ведомстве.