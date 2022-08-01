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Пилоты Lufthansa проголосовали за проведение забастовки. Увеличился риск отмены рейсов

rus.tvnet.lv
Пилоты Lufthansa проголосовали за проведение забастовки. Увеличился риск отмены рейсов
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Самолеты Lufthansa. Иллюстративное фото
Самолеты Lufthansa. Иллюстративное фото Фото: EPA/Scanpix

Пилоты немецкой авиакомпании Lufthansa подавляющим большинством голосов проголосовали за проведение забастовки, чтобы потребовать увеличения зарплат, сообщил в воскресенье, 31 июля, профсоюз Vereinigung Cockpit.

Риск, что в результате забастовки могут быть отменены рейсы, увеличился, однако планируется возобновить переговоры с руководством авиакомпании, поэтому голосование профсоюза "не означает автоматически, что забастовка произойдет", - отмечается в сообщении профсоюза.

За забастовку проголосовали более 90% членов профсоюза.

Пилоты требуют увеличить зарплату в этом году на 5,5% и в дальнейшем автоматически индексировать ее соответственно инфляции.

27 июля рейсы Lufthansa парализовала забастовка наземного персонала Lufthansa, который потребовал увеличения зарплат на 9,5%.

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