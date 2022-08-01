Пилоты Lufthansa проголосовали за проведение забастовки. Увеличился риск отмены рейсов

Риск, что в результате забастовки могут быть отменены рейсы, увеличился, однако планируется возобновить переговоры с руководством авиакомпании, поэтому голосование профсоюза "не означает автоматически, что забастовка произойдет", - отмечается в сообщении профсоюза.

За забастовку проголосовали более 90% членов профсоюза.

Пилоты требуют увеличить зарплату в этом году на 5,5% и в дальнейшем автоматически индексировать ее соответственно инфляции.

27 июля рейсы Lufthansa парализовала забастовка наземного персонала Lufthansa, который потребовал увеличения зарплат на 9,5%.