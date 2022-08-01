В Украину прибыли немецкие РСЗО MARS II

Украина получила от Германии реактивные системы залпового огня (РСЗО) MARS II, сообщил украинский министр обороны Алексей Резников в понедельник, 1 августа. "В Украину прибыл третий брат семьи Long Hand - РСЗО MARS II из Германии. Спасибо Германии и лично моей коллеге министру обороны Кристине Ламбрехт за эти системы. Наши артиллеристы приветствуют немецких партнеров", - написал он в Twitter.

Third brother in the Long Hand family - MLRS MARS II from Germany - has arrived in Ukraine.

Thank you to Germany and personally to my colleague #DefenceMinister Christine Lambrecht for these systems.

Our artillerymen salute our German partners!

🇺🇦🤝🇩🇪#StandWithUkraine pic.twitter.com/oapPzNjRjf — Oleksii Reznikov (@oleksiireznikov) August 1, 2022

Сколько именно РСЗО MARS II получила Украина, не уточняется. 26 июля министр обороны ФРГ Кристине Ламбрехт (Christine Lambrecht) сообщила, что Германия передала Украине обещанные пусковые установки MARS II, которые можно использовать в качестве реактивных систем залпового огня. Кроме того, Киев получил еще три самоходные артиллерийские установки PzH 2000, указала Ламбрехт.

Поставки оружия из Германии

В конце июня правительство ФРГ обнародовало список оружия, поставленного Украине напрямую. Из него следует, что с конца марта Германия передала Киеву преимущественно мины, взрыватели и ручные гранаты. В июне Украина также получила от ФРГ семь противотанковых гаубиц, первоначально их обещали поставить в начале мая.