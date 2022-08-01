Германия передала Украине реактивные системы залпового огня MARS II, сообщил украинский министр обороны Резников. Немецкие власти заявили о передаче Киеву установок неделю назад.
В Украину прибыли немецкие РСЗО MARS II
Украина получила от Германии реактивные системы залпового огня (РСЗО) MARS II, сообщил украинский министр обороны Алексей Резников в понедельник, 1 августа. "В Украину прибыл третий брат семьи Long Hand - РСЗО MARS II из Германии. Спасибо Германии и лично моей коллеге министру обороны Кристине Ламбрехт за эти системы. Наши артиллеристы приветствуют немецких партнеров", - написал он в Twitter.
Third brother in the Long Hand family - MLRS MARS II from Germany - has arrived in Ukraine.— Oleksii Reznikov (@oleksiireznikov) August 1, 2022
Thank you to Germany and personally to my colleague #DefenceMinister Christine Lambrecht for these systems.
Our artillerymen salute our German partners!
🇺🇦🤝🇩🇪#StandWithUkraine pic.twitter.com/oapPzNjRjf
Сколько именно РСЗО MARS II получила Украина, не уточняется. 26 июля министр обороны ФРГ Кристине Ламбрехт (Christine Lambrecht) сообщила, что Германия передала Украине обещанные пусковые установки MARS II, которые можно использовать в качестве реактивных систем залпового огня. Кроме того, Киев получил еще три самоходные артиллерийские установки PzH 2000, указала Ламбрехт.
Поставки оружия из Германии
В конце июня правительство ФРГ обнародовало список оружия, поставленного Украине напрямую. Из него следует, что с конца марта Германия передала Киеву преимущественно мины, взрыватели и ручные гранаты. В июне Украина также получила от ФРГ семь противотанковых гаубиц, первоначально их обещали поставить в начале мая.
Первые три зенитных самоходных установки Gepard, обещанные Киеву еще в начале апреля, Украина получила на прошлой неделе. В начале июня стало известно, что Германия также намерена поставить Украине три РСЗО MARS II.