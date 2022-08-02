Более трех тысяч человек на Facebook поделились видео бывшего депутата Европарламента Андрея Мамыкина, в котором он утверждает, что население Латвии ждет мороз, голод и тотальный контроль. Мамыкин сообщает вводящую в заблуждение информацию о сертификатах о вакцинации от Covid-19, правилах принудительной изоляции и лечения, вакцинах от оспы обезьян и поддержке Латвии Украине.
Лавина лжи Мамыкина - сертификаты вакцинации, принудительная изоляция и закупка вакцин от обезьяньей оспы
Бывший журналист и политик Мамыкин регулярно распространяет различную дезинформацию. Он руководил дискуссией дезинформаторов о пандемии, поддерживал идею о том, что в Латвии нет Конституции и что правительство работает незаконно, распространял кремлевские нарративы о якобы существующем в Латвии нацизме.
Сначала в видеоролике Мамыкин утверждает, что срок действия Covid-сертификата был тайно сокращен в марте:
"В 20-х числах марта еще, тихо, без единой публикации в прессе Кабинет министров принял поправку к правилам, в которой говорится, что нужно вакцинироваться; сертификат будет действовать 50 дней, если вакцина однокомпонентная, и каждые пять месяцев, если она двухкомпонентная. (..) Без сертификата даже доступа к электронным услугам, к электронным деньгам может не быть, не говоря уже про работу и все остальное".
Скорее неправда - в заявлении лишь доля правды, но не приняты во внимание важные факты или контекст, поэтому заявление вводит в заблуждение или приводится вне контекста.
Re:Check проверил поправки к правилам Кабинета министров, принятые в 20-х числах марта 2022 года. К Covid-19 имеют отношение только поправки от 22 марта в правилах об эпидемиологической безопасности по ограничению распространения инфекции Covid-19. Поправки действительно меняют определение того, кто считается полностью привитым человеком, но Мамыкин неверно преподносит эти изменения и умалчивает важную информацию.
С 1 сентября 2022 года сертификат о вакцинации будет действителен в течение 150 дней после завершения курса первичной вакцинации препаратами AstraZeneca, Moderna или Pfizer или 60 дней после получения вакцины Janssen. Однако Мамыкин умалчивает, что у сертификата о бустерной вакцинации нет срока действия и не принято решение о том, что это изменится 1 сентября. То есть, согласно действующим правилам, если человек получил бустерную вакцину, срок действия его сертификата о вакцинации со временем не истечет и не нужно будет повторно вакцинироваться, чтобы его возобновить.
Следует отметить, что сертификат о вакцинации не требовался для доступа к электронным государственным услугам или своим деньгам. Нет никаких доказательств, что это планируется в будущем.
Далее Мамыкин неверно преподносит информацию о поправках к правилам о принудительной изоляции и лечении, принятым в конце июня:
"А второй документ был принят прямо перед Лиго, когда народ готовился отмечать праздник Лиго, теплые вечера летние начинались уже… Он о другом гласит - о принудительном лечении при определенном списке болезней - (..) Covid-19 естественно, оспа обезьян, бубонная чума и еще множество болезней. Но самое главное - при подозрении на болезнь уже человека можно изолировать, насильно изолировать при помощи сотрудников полиции, насильно тестировать и насильно лечить".
Мамыкин развивает мысль, рассказывая, что сейчас, например, его могли бы принудительно изолировать и лечить за то, что он выступает против сноса так называемого памятника Победы или критикует правительство. Но правила, о которых он говорит, были приняты еще в 2005 году. Возможность принудительной изоляции и лечения при некоторых опасных инфекционных заболеваниях также уже существовала. В июне были приняты поправки к этим правилам, согласно которым в список заболеваний была добавлена обезьянья оспа. Изоляция может осуществляться в доме инфицированного или в больнице, если дома невозможно обеспечить безопасность окружающих или если пациент живет с лицами, входящими в группу риска (младенцы, маленькие дети, беременные женщины, лица с ослабленным иммунитетом).
Re:Check уже писал об этих поправках в начале июля. Тогда представитель Министерства здравоохранения Оскар Шнейдер рассказал, что принудительные меры применяются только в том случае, если инфицированный не соблюдает меры безопасности или рекомендации врачей-эпидемиологов по изоляции и лечению. "В такой ситуации можно осуществить принудительную изоляцию, чтобы предотвратить распространение болезни и риск для окружающего населения. Однако, как правило, люди обращаются за медицинской помощью, когда заболевают, а значит, хотят лечиться и вылечиться", - пояснил Шнейдер. "Если есть рекомендация врача о лечении в больнице - в подавляющем большинстве случаев разумный человек прислушивается к рекомендациям врача, следует им и выздоравливает за максимально короткое время".
Правила также предусматривают, что изоляция не может превышать 21 день (за исключением случаев туберкулеза) и что потенциальный пациент имеет право оспорить приказ в Министерстве здравоохранения или обжаловать решение в суде.
Далее в видео Мамыкин продолжает рассказывать о «тотальном контроле», упоминая вакцины от Covid-19 и обезьяньей оспы. Он намекает, что Латвия тратит деньги впустую, покупая их:
"Павлютс говорит: "Нет, нет, все в порядке, это же для вашей безопасности. Просто, если человек болен, его нужно отлечить. И к ковиду они подготовились, и вакцины против оспы обезьян уже закупили, денег не жалеючи".
Неправда - утверждение не соответствует правде, у него нет доказательств, автор высказывания врет или несознательно обманывает.
Неправда, что на вакцины от обезьяньей оспы не жалеют денег, потому что Латвия получит вакцину бесплатно. Представитель Национальной службы здравоохранения Гинта Озолиня объяснила Re:Check, что Европейская комиссия организовала совместную закупку вакцин против обезьяньей оспы. Она будет включать закупку более 109 тысяч доз вакцины Jynneos (Imvanex) датского производителя Bavarian Nordic против оспы и обезьяньей оспы. "Количество вакцин, которое должно быть предоставлено каждому государству-члену, пропорционально численности населения. На данный момент для Латвии предусмотрено 1400 доз вакцины, что является минимальным количеством, которое должно быть поставлено в каждую страну-участницу", - поясняет Озолиня. Латвии не нужно будет платить за эти 1400 доз. Для полной вакцинации необходимы две дозы с интервалом в четыре недели. Это означает, что вакцин хватает только для 700 человек.
Нет причин думать, что всем придется делать прививку от обезьяньей оспы. В настоящее время не планируется массовая вакцинация против обезьяньей оспы. Это подтверждают слова представителей Центра профилактики и контроля заболеваний и Государственного агентства лекарств, а также малое количество заказанных доз. Озолиня поясняет, что вакцина предназначена для сотрудников медицинских учреждений, которые будут находиться в тесном контакте с больными обезьяньей оспой.
ЕК одобрила использование оспенной вакцины Jynneos против оспы обезьян 25 июля этого года. Эта вакцина была одобрена для использования в ЕС еще с 2013 года для предотвращения оспы. Вирус оспы родственен вирусу, вызывающему оспу обезьян. Поэтому, хотя Jynneos была разработана против оспы, она также обеспечивает частичную защиту и от оспы обезьян. Уже несколько лет вакцина Jynneos (в Канаде она называется Imvamune) утверждена в США и Канаде против оспы обезьян.
Мамыкин также вводит в заблуждение относительно поддержки Украины Европой и Латвией:
"И снова денег одолжили, и гарантировали с другими странами кредит Украине на два миллиарда евро. Это в добавок к тем миллиардам, которые у нас уже есть. И, если верить Ринкевичу, на Совете ЕС в мае он говорил, в Брюсселе, на 200 миллионов евро - это только известная, просочившаяся цифра - мы уже подарили Украине летального оружия. Не детских садов мы настроили и школ на 200 миллионов евро, а ракет мы подарили Украине, чтобы они стреляли и подогревали таким образом конфликт, не гасили его дипломатическими средствами".
Неправда - утверждение не соответствует правде, у него нет доказательств, автор высказывания врет или несознательно обманывает.
Приведенные Мамыкиным суммы неверны. В конце июля Европейский парламент одобрил дополнительный кредит для Украины в размере 1 миллиарда евро. Общая сумма кредитов с начала войны составляет 2,2 миллиарда евро.
Re:Check не удалось найти якобы секретное выступление министра иностранных дел Эдгара Ринкевича на мероприятии Совета Европейского Союза в мае этого года, но военная поддержка Латвии Украине не является тайной и не была таковой и в мае. Уже в апреле Министерство обороны опубликовало пресс-релиз, в котором сказано, что Латвия «входит в число европейских лидеров по оказанию помощи Вооруженным силам Украины». В мае на публичной конференции доноров об этом сказал и Ринкевич. Это не была какая-то секретная конференция, с которой "просочилась" информация - об этом было написано на сайте Министерства иностранных дел. Военная помощь Латвии Украине - это военное оборудование стоимостью 200 миллионов, купленное ранее, а не деньги, которые можно было бы использовать для строительства школ или детских садов.
Кильский институт мировой экономики регулярно собирает информацию о поддержке Украины странами. Согласно их последним данным, в период с 24 января по 1 июля общая военная помощь Латвии Украине составила 219 млн евро. Латвия предоставила Украине не только летальное оружие, но и, например, защитное оборудование и снаряжение. Большую часть пожертвований до сих пор составляли зенитно-ракетные комплексы Stinger. О военной поддержке Латвии Украине Re:Check ранее писал здесь.