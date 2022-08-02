Лавина лжи Мамыкина - сертификаты вакцинации, принудительная изоляция и закупка вакцин от обезьяньей оспы

С 1 сентября 2022 года сертификат о вакцинации будет действителен в течение 150 дней после завершения курса первичной вакцинации препаратами AstraZeneca, Moderna или Pfizer или 60 дней после получения вакцины Janssen. Однако Мамыкин умалчивает, что у сертификата о бустерной вакцинации нет срока действия и не принято решение о том, что это изменится 1 сентября. То есть, согласно действующим правилам, если человек получил бустерную вакцину, срок действия его сертификата о вакцинации со временем не истечет и не нужно будет повторно вакцинироваться, чтобы его возобновить.

Следует отметить, что сертификат о вакцинации не требовался для доступа к электронным государственным услугам или своим деньгам. Нет никаких доказательств, что это планируется в будущем.

Далее Мамыкин неверно преподносит информацию о поправках к правилам о принудительной изоляции и лечении, принятым в конце июня:

"А второй документ был принят прямо перед Лиго, когда народ готовился отмечать праздник Лиго, теплые вечера летние начинались уже… Он о другом гласит - о принудительном лечении при определенном списке болезней - (..) Covid-19 естественно, оспа обезьян, бубонная чума и еще множество болезней. Но самое главное - при подозрении на болезнь уже человека можно изолировать, насильно изолировать при помощи сотрудников полиции, насильно тестировать и насильно лечить".