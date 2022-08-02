Четыре совета для уменьшения отека лица

"Отеки могут вызывать разные факторы, в том числе генетически врожденные, поэтому важно выяснить причину, которая мешает лимфатической системе выполнять свою функцию. Отек лица также является вторичным признаком старения. Задача лимфатической системы - снабжение тканей и крови необходимыми питательными веществами, она также выводит из организма ненужные вещества и жидкость. При нарушении функции лимфатической системы задержка жидкости может вызвать отек как на коже лица, а так же и в других частях тела", - говорит косметолог Apotheka Beauty Иева Страуткалне.

Массаж может показаться чем-то особенным в ежедневном ритуале, но он разбудит кожу лица утром и "расшевелит" лимфатическую систему. Сначала кожу следует тщательно очистить, чтобы скопившиеся за ночь частицы пота, пыль или остатки ночного крема не закупорили поры. После очищения следует нанести серум или крем. обладатели более сухой кожи также могут использовать предусмотренные для лица масла. Эти продукты помогут делать массаж скользя по коже, не растягивая ее. Кроме того, массаж поможет используемым продуктам проникнуть в более глубокие слои кожи. "Массаж нужно делать очень нежно, без сильных и надавливающих движений, чтобы не повредить ее. Если кожа под глазами опухла или образовались так называемые мешки, то массаж выполняют от уголков глаз по направлению к ушам, затем отрывают ладонь от лица и повторяют движение. Растирание кожи взад-вперед неправильно стимулируется отток лимфы, а также растягивает кожу и способствует образованию морщин", - говорит косметолог Иева Страуткалне.