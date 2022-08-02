Для здоровой кожи лица необходимы сон, сбалансированное питание, вода, регулярные физические нагрузки, а также защита от вредных солнечных лучей. Когда из дневного ритма выпадает любой из этих компонентов или в пищу употребляется слишком много соленых блюд, нежелательные отеки могут появляться на веках, под глазами или даже в большем количестве на коже лица.
Четыре совета для уменьшения отека лица
Как уменьшить отек, чтобы кожа выглядела блестящей и упругой, рассказывает косметолог Apotheka Beauty Иева Страуткалне.
"Отеки могут вызывать разные факторы, в том числе генетически врожденные, поэтому важно выяснить причину, которая мешает лимфатической системе выполнять свою функцию. Отек лица также является вторичным признаком старения. Задача лимфатической системы - снабжение тканей и крови необходимыми питательными веществами, она также выводит из организма ненужные вещества и жидкость. При нарушении функции лимфатической системы задержка жидкости может вызвать отек как на коже лица, а так же и в других частях тела", - говорит косметолог Apotheka Beauty Иева Страуткалне.
Четыре совета, как уменьшить отечность на лице
1. Легкий массаж лица
Массаж может показаться чем-то особенным в ежедневном ритуале, но он разбудит кожу лица утром и "расшевелит" лимфатическую систему. Сначала кожу следует тщательно очистить, чтобы скопившиеся за ночь частицы пота, пыль или остатки ночного крема не закупорили поры. После очищения следует нанести серум или крем. обладатели более сухой кожи также могут использовать предусмотренные для лица масла. Эти продукты помогут делать массаж скользя по коже, не растягивая ее. Кроме того, массаж поможет используемым продуктам проникнуть в более глубокие слои кожи. "Массаж нужно делать очень нежно, без сильных и надавливающих движений, чтобы не повредить ее. Если кожа под глазами опухла или образовались так называемые мешки, то массаж выполняют от уголков глаз по направлению к ушам, затем отрывают ладонь от лица и повторяют движение. Растирание кожи взад-вперед неправильно стимулируется отток лимфы, а также растягивает кожу и способствует образованию морщин", - говорит косметолог Иева Страуткалне.
2. Увлажняющие и освежающие компрессы для глаз
Для бодрости глазам необходим полноценный сон, а в случае отечности пригодятся одноразовые компресс-маски или так называемые патчи, а также маски или серумы интенсивного действия, содержащие гиалуроновую кислоту, кофеин, экстракты растений и минералы. Существуют также кремы для глаз со специальными металлическими наконечниками для уменьшения отечности.
Из даров природы пригодятся огуречные дольки, алоэ или компрессы из чайных пакетиков, которые перед использованием охлаждают в холодильнике, но не замораживают. Замороженные продукты или кубики льда травмируют верхний слой кожи. У алоэ нужно срезать верхний зеленый слой и распределить прозрачную тягучую массу по коже. Алоэ не только освежит, но и подтянет кожу, придав ей сияние и упругость. В свою очередь, чайные пакетики или ломтики огурца можно положить на веки, оставить на 10 минут, а затем прополоскать водой. Прохладные компрессы также уменьшают отек глаз.
3. Утренняя гимнастика
Утренняя зарядка с упражнениями на растяжку улучшит циркуляцию крови. Всего 10 минут активности по утрам будет достаточно, чтобы разбудить организм и улучшить отток лимфы, тем самым сняв отечность.
4. Освежающий душ или контрастный душ
Утренний ритуал можно начать с освежающего или контрастного душа с быстрой сменой горячей и холодной воды. Температуру воды следует выбирать в зависимости от закаленности организма. Новичкам для контрастного душа рекомендуется выбирать теплую, а не холодную воду.
Душ придаст энергии, укрепит и улучшит циркуляцию кровеносных сосудов и лимфы, а также обмен веществ. Теплая или прохладная вода тонизирует кожу и уменьшает вызванные усталостью последствия. Если вы не принимаете душ по утрам, чтобы взбодриться и проснуться пригодится холодное влажное полотенце.
Другие ценные советы, чтобы избежать отеков на лице:
- Сократите потребление соли и принимайте необходимые организму калий и магний. Соль удерживает воду, а калий и магний помогают выводить соль из организма.
- Позаботьтесь о внешнем здоровье своей кожи, очищая и увлажняя ее по утрам и вечерам. Для увлажнения кожи отлично подойдут продукты, имеющие в составе гиалуроновую кислоту, глицерин, пептиды или экстракт центеллы азиатской (Gotu Kola, Centella Asiatica). Эти вещества улучшат состояние соединительных тканей и эластичность тканей, укрепят и увлажнят кожу.
- Воздерживайтесь от употребления жидкости перед сном. Функции организма во время сна ограничены, поэтому выпитая на ночь жидкость не будет выводиться, а будет задерживаться в тканях, вызывая утром отеки.
- Выбирайте более низкую подушку для сна. Ткани часто сдавливаются ночью, что влияет на работу лимфатической системы.
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