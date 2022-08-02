Вт, 9.08.2022
Погода
Гороскоп
Реклама
Контакты
О нас
Рассылка
LAT
Искать

Ринкевич посетит с официальным визитом Новую Зеландию

rus.tvnet.lv/LETA
Ринкевич посетит с официальным визитом Новую Зеландию
Facebook OK Telegram Whatsapp
Comments
Министр иностранных дел Латвии Эдгар Ринкевич
Министр иностранных дел Латвии Эдгар Ринкевич Фото: Zane Bitere / LETA

С сегодняшнего дня по 12 августа министр иностранных дел Эдгар Ринкевич будет находиться с визитом в Новой Зеландии.

Как сообщили агентству LETA в Министерстве иностранных дел, Австралия и Новая Зеландия являются странами-единомышленниками Латвии в Тихоокеанском регионе и близкими партнерами по НАТО.

В Новой Зеландии министр встретится с заместителем спикера парламента Адрианом Рурави, министром по делам коренных народов и заместителем министра иностранных дел Аупито Уильямом Сио, министром торговли и роста экспорта Дэмиеном О'Коннором, министром обороны Пини Хенаре и мэром Окленда Филом Гоффом.

Ринкевич прочитает публичную лекцию о безопасности в Европе в Университете Виктории в Веллингтоне, а в Оклендском университете примет участие в круглом столе.

RUS TVNET в Telegram: Cамые свежие новости Латвии и мира на русском языке!

Ключевые слова
Актуальные новости
Последние новости
Не пропусти
Наверх