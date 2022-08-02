С сегодняшнего дня по 12 августа министр иностранных дел Эдгар Ринкевич будет находиться с визитом в Новой Зеландии.
Ринкевич посетит с официальным визитом Новую Зеландию
Ринкевич посетит с официальным визитом Новую Зеландию
Как сообщили агентству LETA в Министерстве иностранных дел, Австралия и Новая Зеландия являются странами-единомышленниками Латвии в Тихоокеанском регионе и близкими партнерами по НАТО.
В Новой Зеландии министр встретится с заместителем спикера парламента Адрианом Рурави, министром по делам коренных народов и заместителем министра иностранных дел Аупито Уильямом Сио, министром торговли и роста экспорта Дэмиеном О'Коннором, министром обороны Пини Хенаре и мэром Окленда Филом Гоффом.
Ринкевич прочитает публичную лекцию о безопасности в Европе в Университете Виктории в Веллингтоне, а в Оклендском университете примет участие в круглом столе.
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