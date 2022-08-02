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Коалиция рассмотрит решения по уменьшению влияния Кремля в Latvijas gāzе и Gaso

rus.tvnet.lv/LETA
Коалиция рассмотрит решения по уменьшению влияния Кремля в Latvijas gāzе и Gaso
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Логотип Latvijas Gāze
Логотип Latvijas Gāze Фото: Ieva Lūka/LETA

Правящей коалиции предстоит определить подходящие решения для снижения влияния Кремля в Latvijas gāzе и Gaso, сообщил министр благосостояния Гатис Эглитис. Эти вопросы будут обсуждаться на совещании коалиции 8 августа.

Министр считает, что Латвийское государство должно уменьшить влияние Кремля на Latvijas gāzе и Gaso через состав акционеров. Эглитис отметил, что сделать это можно несколькими способами, и национализация компании является одним из самых радикальных шагов.

По словам Эглитиса, ситуация, когда крупнейшим газовым предприятием Латвии до сих пор управляет российский капитал, ненормальна.

"Как известно, Россия использует свои энергоресурсы в геополитических целях, и поэтому я думаю, что нужно обсудить сценарии для этих компаний, потому что Latvijas gāzе и Gaso принадлежат недружественному Латвии капиталу", - сказал Эглитис.

Уже сообщалось, что в поле зрения Службы государственной безопасности (СГБ) находится информация о том, что Latvijas gāzе возобновила закупку газа в России.

В соответствии со своей компетенцией СГБ регулярно проводит проверки на возможные нарушения санкций.

Крупнейшими акционерами Latvijas gāze являются российский "Газпром" (34%), а также Marguerite Gas II.S.a.r.l.(28,97%), Uniper Ruhrgas International GmbH (18,26%) и ООО Itera Latvija (16%). Gaso является дочерним предприятием Latvijas gāze.

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