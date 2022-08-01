Как на нас повлияет решение "Газпрома" не поставлять природный газ в Латвию?

Она пояснила, что степень влияния решения "Газпрома" будет определяться тем, сколько природного газа будет доступно латвийским трейдерам в Инчукалнском газохранилище, а также ценой, по которой этот ресурс будет приобретаться.

В настоящее время Латвия опирается на альтернативные ресурсы поставок, не связанные с Россией, однако это является проблемой, учитывая загруженность Клайпедского терминала сжиженного природного газа (СПГ) и тот факт, что СПГ-терминал в Палдиски еще не готов, отметила эксперт.

"Необходимо смотреть еще шире, возможно, на какие-то другие пути доставки", - подчеркнула Земите.

Она также отметила, что в этом году, в отличие от предыдущих, очень сложно предсказать доступные мощности природного газа в Инчукалнсе непосредственно для латвийских трейдеров, потому что ситуация меняется каждый день, а иногда даже каждый час.