Решение российского газового концерна "Газпром" прекратить экспорт природного газа в Латвию затронет всех, однако это решение не является неожиданным, считает заместитель декана факультета электротехники и инженерии окружающей среды РТУ Лайла Земите.
Как на нас повлияет решение "Газпрома" не поставлять природный газ в Латвию?
Она пояснила, что степень влияния решения "Газпрома" будет определяться тем, сколько природного газа будет доступно латвийским трейдерам в Инчукалнском газохранилище, а также ценой, по которой этот ресурс будет приобретаться.
В настоящее время Латвия опирается на альтернативные ресурсы поставок, не связанные с Россией, однако это является проблемой, учитывая загруженность Клайпедского терминала сжиженного природного газа (СПГ) и тот факт, что СПГ-терминал в Палдиски еще не готов, отметила эксперт.
"Необходимо смотреть еще шире, возможно, на какие-то другие пути доставки", - подчеркнула Земите.
Она также отметила, что в этом году, в отличие от предыдущих, очень сложно предсказать доступные мощности природного газа в Инчукалнсе непосредственно для латвийских трейдеров, потому что ситуация меняется каждый день, а иногда даже каждый час.
В связи со снижением потребления природного газа в Латвии Земите отметила, что на самом деле оно уменьшается с каждым годом, но в этом году этот процесс отчетливо прослеживается. Тот факт, что в настоящее время многие с газовых котлов переходят на альтернативное оборудование, затрудняет точный прогноз падения потребления в течение года, однако ясно, что это падение будет больше чем 15%, отмеченные Еврокомиссией в ее рекомендациях.
Эксперт указала, что АО Latvenergo также пытается снизить потребление. В то же время она отметила, что на потребление природного газа также влияют погодные условия зимой. "Многое будет зависеть и от того, насколько суровой будет эта зима. Если она будет относительно теплой, то, думаю, сумма может уменьшиться еще больше", - сказала Земите.
Уже сообщалось, что, по информации "РИА Новости", "Газпром" прекратил экспорт газа в Латвию "в связи с нарушением условий приема газа".
AS Conexus Baltic Grid (Conexus) подтвердило получение информации от "Газпрома" о приостановке поставок природного газа в июле.
При этом в компании пояснили, что ранее при проведении оценки безопасности газоснабжения Латвии в расчетах Conexus не учитывались поставки природного газа из России.
Также сообщалось, что Латвия приняла решение полностью отказаться от российского газа с 1 января 2023 года.
Поддержанные Сеймом поправки к Закону об энергетике предусматривают диверсификацию маршрутов поставок природного газа и обеспечение стратегических запасов природного газа.
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