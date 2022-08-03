Соцсети нервно следили за полетом Пелоси в Тайвань, но успевали шутить. Собрали реакции

Контекст

Накануне самолет ВВС США со спикером Палаты представителей Нэнси Пелоси приземлился в аэропорту Тайбэя в Тайване. Речь идет о первом за 25 лет визите спикера Палаты представителей Конгресса США в Тайвань.

Власти КНР, считающей Тайвань своей территорией, выступили резко против посещения Пелоси острова. Председатель КНР Си Цзиньпинь во время телефонного разговора с президентом США Джо Байденом предостерег США от "игры с огнем" в отношении позиции Вашингтона по Тайваню.

В знак протеста МИД КНР вызвал посла США в Пекине Николаса Бернса. Кроме того, Китай частично приостановил торговлю с островом и объявил о проведении военных учений в Тайваньском проливе. Китайский телеканал CGTN сообщил, что истребители КНР в момент подлета самолета с Пелоси пересекали Тайваньский пролив в сторону острова.

Пелоси - официально третье лицо в системе власти в США. В случае неспособности главы государства и вице-президента исполнять свои обязанности управление страной переходит в руки спикера Палаты представителей.

Несмотря на накал ситуации, пользователи соцсетей успели сделать из происходящего мем.