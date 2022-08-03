Кажется, что за полетом Нэнси Пелоси в Тайвань следили чуть ли не все пользователи соцсетей. Собрали реакции!
Соцсети нервно следили за полетом Пелоси в Тайвань, но успевали шутить. Собрали реакции
Контекст
Накануне самолет ВВС США со спикером Палаты представителей Нэнси Пелоси приземлился в аэропорту Тайбэя в Тайване. Речь идет о первом за 25 лет визите спикера Палаты представителей Конгресса США в Тайвань.
Власти КНР, считающей Тайвань своей территорией, выступили резко против посещения Пелоси острова. Председатель КНР Си Цзиньпинь во время телефонного разговора с президентом США Джо Байденом предостерег США от "игры с огнем" в отношении позиции Вашингтона по Тайваню.
В знак протеста МИД КНР вызвал посла США в Пекине Николаса Бернса. Кроме того, Китай частично приостановил торговлю с островом и объявил о проведении военных учений в Тайваньском проливе. Китайский телеканал CGTN сообщил, что истребители КНР в момент подлета самолета с Пелоси пересекали Тайваньский пролив в сторону острова.
Пелоси - официально третье лицо в системе власти в США. В случае неспособности главы государства и вице-президента исполнять свои обязанности управление страной переходит в руки спикера Палаты представителей.
Несмотря на накал ситуации, пользователи соцсетей успели сделать из происходящего мем.
Реакции соцсетей
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Это я слежу, куда летит самолет Нэнси Пелоси, чтобы написать для вас твит pic.twitter.com/dyV9wg6gah— Валенок (@_Valenok__) August 2, 2022
Фото из кабины самолёта с Ненси Пелоси pic.twitter.com/w255KU0gvF— Андрей Красников (@realKrasnikov) August 2, 2022
Сейчас все такие расслабились, а Пелоси то ещё обратно лететь 😂 pic.twitter.com/2r5QavtNuL— Виктория Игоревна (@ViktoriaMaisi) August 3, 2022
Путин: пугает всех третьей мировой по телевизору.— Andrey Zakharov (@skazal_on) August 2, 2022
Нэнси Пелоси: подержи мое пиво.
Я вообще не переживаю за самолёт в котором летит Пелоси. Он же не над Беларусью пролетает.— Грустный Коленька (@sadmikalai) August 2, 2022
Если женщина купила новый купальник и забронировала отель на Тайвани - её ничто не остановит.— Камка Николай (@mikolakamka) August 2, 2022
Нэнси Пелоси
А если бы в Тайвань прилетел Медведев, то он бы сказал, что вообще-то летел на отдых в Таиланд и просто перепутал названия.— Артём Дерягин (@DerArto) August 2, 2022
Нэнси Пелоси: *прилетает в Тайвань*— Артём Дерягин (@DerArto) August 2, 2022
Си Цзиньпин: pic.twitter.com/7Lxgz3Gk9z
Прохор Шаляпин заявил, что никакой политики в прилете Нэнси Пелоси на Тайвань нет!— Кот Бегемот (@Demiyn) August 3, 2022
Она прилетела к нему на свидание!
Говорят на Тайване у трапа, за право встретить Нэнси Пелоси, подрались Прохор Шаляпин и Максим Галкин!
Вот Лукашенко борт с Пелоси бы приземлил, потом замуж бы в Белоруссии вышла— 14 eurø (@14eurobaza) August 2, 2022
Какие страны, такие и политики. Какие политики, такие и страны.— распад и неуважение (@VictorKvert2008) August 2, 2022
•Вова Путин, 69 лет.
Как крыса спрятался под землей в бункере и угрожает всему миру.
•Нэнси Пелоси, 82 года. Прилетела в Тайвань несмотря на угрозы Китая pic.twitter.com/KKI5hfDskU
Пелоси 82 года, я в ахуе, пожила мать, можно хуйню творить 😂— Anna Red (@reddy_baddy) August 2, 2022
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