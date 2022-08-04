Для RUS TVNET ⟩ Светлана Лобода: "На данный момент я со своей семьей проживаю в Латвии"

Видео: Фрагмент репетиции в Риге

- Недавно в Вашем сторис было фото Евангелины с местным исполнителем Алексом Сильверсом. Что это было за мероприятие/событие?

- Евочка ходит в местную музыкальную школу, занимается актерским мастерством и вокалом. И с ней работают замечательные педагоги, музыканты Алекс и Юлия.

Что касается фото в сторис - мы его сделали на выступлении Евы. Я приходила ее поддержать в этот день.

- Как Вас принимает Рига, Латвия? Каким было Ваше сотрудничество с местными специалистами/музыкантами при создании клипа "Молитва"?

- Мне очень нравится местная природа, я люблю гулять по набережной вечерами, особенно наблюдать за закатами. Это всегда успокаивает и приводит мысли в порядок. Здесь очень спокойные и приятные люди, комфортные в работе и профессионалы своего дела. Это для меня очень ценно!

Для меня сама песня "Молитва" - это моя боль, положенная на ноты. Было сложно снова начать петь. С начала войны я не находила никаких сил для творчества. Очень сложно.