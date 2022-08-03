Группе BTS придется отслужить в армии, но министр обороны обещает отпускать их на концерты

В ходе заседания парламентского комитета министр сообщил, что занимается подбором вариантов альтернативной службы, которая позволит музыкантам репетировать, и выступать в разных городах и странах во время пребывания в армии.

"Участники группы BTS должны отправиться в армию, и я верю, что мы найдём способ дать им возможность порепетировать, а также покинуть страну и выступить в любое время, если у них запланированы зарубежные концерты", - заявил министр.

Министр обороны Южной Кореи подчеркнул, что люди высоко ценят артистов, побывавших в армии, а потому служба может сделать исполнителей ещё более популярными.

При этом фанаты группы продолжают дискутировать о том, следует ли освобождать группу от обязательной военной службы.

Согласно действующему законодательству Южной Кореи, все мужчины в возрасте от 18 до 28 лет обязаны пройти двухлетнюю службу в армии. Альтернативная служба предоставляется исполнителям народной и классической музыки, а также олимпийским чемпионам.