Российская актриса и телеведущая Юлия Меньшова в новом выпуске своей передачи на YouTube высказалась об отъезде артиста Максима Галкина из России.
"Здесь стали закручиваться гайки": Юлия Меньшова высказалась об отъезде Максима Галкина из России
"Мы с Максимом Галкиным работали некоторое время. Знаю о нем очень отдаленно. Кое-какие слухи о том, что происходило с ним до его отъезда, знаю. Он опубликовал черное окно в Instagram, через неделю у него стали отменяться концерты в России. Я знаю, как устроен гастрольный бизнес. На прокатчиков давили: "Отменяйте как хотите". И вот когда у него отменилось, скажем так, 10 концертов, он сначала уехал в Израиль, сказав, что у него там отпуск, а дальше здесь стали закручиваться гайки", - рассказала Юлия Меньшова.
Уже сообщалось, что Максим Галкин вместе с женой и детьми сейчас находится в Латвии.
Юморист в своих социальных сетях регулярно публикует антивоенные высказывания. Он также публично заявил, что деньги от продажи билетов на его концерты будут пожертвованы пострадавшим от войны в Украине.
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