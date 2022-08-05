Обучение на латышском языке: министр сообщила, когда будут приняты поправки

В интервью программе "Утренняя панорама" она признала, что этот процесс вызывает много волнения, но Муйжниеце уверена, что переход будет успешным, поскольку закон уже сейчас требует, чтобы большая часть предметов в школах для меньшинств преподавалась на латышском языке.

Министр отметила, что требования закона будут распространяться и на частные школы, если только они не являются международными школами, деятельность которых регулируется специальным законом и международными договорами.

По словам Муйжниеце, пока что антиковидных ограничений в школах не планируется, если же их все же придется вводить, модель будет такой же, как в конце прошлого учебного года.

Минимальная заработная плата учителей в следующем учебном году установлена от 900 евро за ставку. По словам Муйжниеце, очень немногие педагоги получают такую зарплату - большинство получает свыше 1000 евро в месяц.