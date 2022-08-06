Вырубка леса для строительства забора на латвийско-белорусской границе

Из-за труднодоступности, меняющихся погодных условий и других причин вырубка деревьев и кустарников вызывает у Latvijas valsts meži необычные трудности. Отклонения от графика работы будут, но они не будут большими, это признают и исполнители работ, и министр внутренних дел.

Лесовозу приходится прокладывать двухкилометровый маршрут через заросли, чтобы доставить спиленные на границе бревна на грунтовую дорогу. Специалисты-лесозаготовители говорят, что таким техническим агрегатам нет необходимости измерять настолько большие расстояния при обычных работах по расчистке леса. Более быстрой подготовке латвийско-белорусской границы к строительству постоянного ограждения мешают различные препятствия.

"Сложность заключается в мобилизации людей и мобилизации оборудования в спешке. Обычно при лесозаготовке мы планируем эти работы вовремя, с учетом погоды, зимы и фермерских полей", - объясняет Андрис Инсбергс исполнительный директор по лесозаготовке Latvijas valsts meži, добавив, что сейчас нет возможности планировать работы, потому что все нужно делать в быстром темпе.

Обычно Latvijas Valsts meži нанимает несколько компаний для выполнения работ по вырубке леса, но из-за высокого спроса на древесину найти их непросто.

Видео: сюжет программы Panorāma на латышском языке