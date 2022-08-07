В России вместо Coca-Сola будут продавать белорусскую "Бела-Колу", от которой "бодреют телята"

"Представители большого бизнеса союзных государств подписали меморандум о расширение деловых контактов в области инноваций. Вместо американской Coca-Сola теперь в России будут продавать нашу белорусскую "Бела-колу", - рассказали на телеканале, отметив, что по качеству белорусский напиток ничем не будет уступать западному аналогу.

Напомним, после российского вторжения в Украину Coca-Cola заявила, что приостанавливает деятельность в России. Такое же решение принял и конкурент культовой американской газировки PepsiCo. В июне Coca-Cola заявила об окончательном уходе с российского рынка.

В апреле стало известно, что на белорусский аналог вместо западного перевели телят местного хозяйства "Говяды-Агро". Раньше им давали по 100 граммов Coca-Cola для борьбы с диспепсией, а теперь - "Бела-Колу".

По словам директора колхоза Виталия Закордонского, белорусская газировка "более эффективна в лечении телят, чем зарубежная Coca-Cola".

"По составу и технологиям что одна, что вторая плюс-минус одинаковые, единственное отличие - в белорусской коле есть кофеин. Телята пьют и бодреют", - сказал он.

Однако в России тоже запускают производство "своей" Coca-Cola. В рамках ребрендинга Cola стала "Добрый Cola", сообщал Telegram-канал Mash, "Добрый Orange" - аналог бывшей Fanta, "Rich тоник" заменит Schweppes, а Sprite временно перестанет выпускаться.