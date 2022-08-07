В условиях кризиса цен на энергоносители начались дискуссии о том, как жить более экономно и тратить меньше ресурсов на отопление. Поступило предложение снизить температуру горячей воды, подаваемой в квартиры. Инспекция здравоохранения неоднозначно оценила это, поскольку такие попытки сэкономить могут привести к вспышке болезни легионеров, которая особенно опасна для пожилых людей и курильщиков, сообщает TV3.
Снижение температуры горячей воды может вызвать вспышку болезни легионеров
Инспекция здравоохранения предупреждает, что снижение температуры горячей воды в многоквартирных домах из соображений экономии может привести к распространению крайне опасной болезни легионеров.
Идея снижения температуры горячей воды в социальных сетях витала довольно давно. Дискуссия между местными политиками развернулась в Twitter. Однако инспекция предупреждает, что снижение температуры горячей воды может представлять опасность для здоровья человека.
На основании медицинских заключений законом предусмотрена обязанность обеспечивать температуру горячей воды выше +55 градусов по Цельсию в водопроводах, по которым подается горячая вода в дом, и не допускать ее периодического понижения.
Риск размножения легионелл значительно возрастает, если температура воды опускается ниже 50 градусов более чем на два часа в течение дня. Наибольшую опасность заражения вызывает температура воды в пределах от +37 до +42 градусов.
Ежегодно в Латвии болезнью легионеров заболевает около 40 человек, болезнь может оказаться смертельной.
"Симптомы очень похожи на тяжелый рак легких, в более тяжелых случаях. Конечно, многое зависит от общего самочувствия, иммунной системы. Группы риска - это пожилые люди и курильщики, если легкие ослаблены, больше риск заболеть", - объясняет представитель инспекции.
Так как бактерии легионеллы обитают в природных водах, полностью уничтожить их в системе водоснабжения практически невозможно, но можно предотвратить их чрезмерное размножение. Размножению бактерий легионелл значительно способствует наличие в воде органических веществ, плохая циркуляция воды, недостаточная очистка и обеззараживание воды, а также повышенная концентрация железа, жесткая вода и микробиологическое загрязнение.
Пока бактерии легионеллы находятся в воде, ничего страшного не произойдет, даже если ее выпить. Именно в водяных брызгах опасна легионелла, например возле фонтанов, в душе – при попадании в легкие с каплями воздуха есть риски заболеть.
"Понимая сложившуюся ситуацию, инспекция не может позировать и говорить - ни в коем случае! Если будет принято решение о снижении температуры, то необходимо предупредить жильцов о профилактических мерах. Как можно меньше пользоваться душем или держать душевой наконечник рядом с телом, чтобы не вызывать брызг при разбрызгивании воды с большой высоты. Старайтесь избегать образования аэрозолей в воздухе", - предупреждают в Инспекция здравоохранения.
В инспекции поясняют, что пока не слышно, чтобы какой-либо оператор решил понизить температуру воды. Крупнейшая в столице компания по управлению многоквартирными домами Rīgas namu pārvaldnieks поясняет, что в настоящее время планов по снижению температуры воды нет, и компания не должна делать это по своему усмотрению.
"Мы муниципальное предприятие и эта температура четко определена в постановлениях Кабинета Министров, ее выбор не случаен, это связано с рисками распространения легионеллы, специалисты определили оптимальную температуру, чтобы болезнь не распространялась. Если законы будут изменены, мы также изменим температуру в отопительных приборах. Но это не решение, которое могут принять собственники квартир", - сказал представитель Rīgas namu pārvaldnieks Кристс Лейшкалнс.
Вместо того, чтобы рисковать здоровьем населения, делая воду чуть теплой, можно сэкономить и другими способами, подчеркивает Лейшкалнс. Например, снизив температуру отопления в доме на один градус, счет будет в среднем на 5% ниже. За снижения температуры на два градуса, счет уменьшится на десятую часть.
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