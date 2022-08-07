Снижение температуры горячей воды может вызвать вспышку болезни легионеров

Так как бактерии легионеллы обитают в природных водах, полностью уничтожить их в системе водоснабжения практически невозможно, но можно предотвратить их чрезмерное размножение. Размножению бактерий легионелл значительно способствует наличие в воде органических веществ, плохая циркуляция воды, недостаточная очистка и обеззараживание воды, а также повышенная концентрация железа, жесткая вода и микробиологическое загрязнение.

Пока бактерии легионеллы находятся в воде, ничего страшного не произойдет, даже если ее выпить. Именно в водяных брызгах опасна легионелла, например возле фонтанов, в душе – при попадании в легкие с каплями воздуха есть риски заболеть.

"Понимая сложившуюся ситуацию, инспекция не может позировать и говорить - ни в коем случае! Если будет принято решение о снижении температуры, то необходимо предупредить жильцов о профилактических мерах. Как можно меньше пользоваться душем или держать душевой наконечник рядом с телом, чтобы не вызывать брызг при разбрызгивании воды с большой высоты. Старайтесь избегать образования аэрозолей в воздухе", - предупреждают в Инспекция здравоохранения.

В инспекции поясняют, что пока не слышно, чтобы какой-либо оператор решил понизить температуру воды. Крупнейшая в столице компания по управлению многоквартирными домами Rīgas namu pārvaldnieks поясняет, что в настоящее время планов по снижению температуры воды нет, и компания не должна делать это по своему усмотрению.

"Мы муниципальное предприятие и эта температура четко определена в постановлениях Кабинета Министров, ее выбор не случаен, это связано с рисками распространения легионеллы, специалисты определили оптимальную температуру, чтобы болезнь не распространялась. Если законы будут изменены, мы также изменим температуру в отопительных приборах. Но это не решение, которое могут принять собственники квартир", - сказал представитель Rīgas namu pārvaldnieks Кристс Лейшкалнс.

Вместо того, чтобы рисковать здоровьем населения, делая воду чуть теплой, можно сэкономить и другими способами, подчеркивает Лейшкалнс. Например, снизив температуру отопления в доме на один градус, счет будет в среднем на 5% ниже. За снижения температуры на два градуса, счет уменьшится на десятую часть.