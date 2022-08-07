СМИ: Израиль и палестинские джихадисты готовы к перемирию

По Израилю выпущены джихадистами около 600 ракет

Палестинская радикальная группировка выпустила около 600 ракет по Израилю, включая Тель-Авив и десятки городов на юге, близ сектора Газа. Утром 7 августа исламисты из сектора Газа обстреляли ракетами Иерусалим. В западных предместьях зазвучали сирены, очевидцы сообщили о взрывах. Это первый случай атаки на Иерусалим на фоне нового обострения ситуации в регионе в последние несколько дней. О жертвах не сообщалось. Большинство ракет были перехвачены.

Жертвами израильских ракетных ударов, по палестинским данным, за последние три дня стал минимум 31 палестинец. По сведениям AFP, среди погибших - шесть детей, еще 275 человек ранены. Джихадисты пригрозили возмездием за "кровь мучеников".

Израиль возложил на "Исламский джихад" вину за гибель пятерых детей и одного взрослого в лагере беженцев Джабалия - по данным израильской армии ЦАХАЛ, они погибли в результате неудачного пуска исламистами ракеты из сектора Газа. Как передало AFP, два гражданина Израиля получили осколочные ранения, многим пришлось искать защиты в бомбоубежищах.

Посреднические усилия Египта

Премьер-министр Израиля Яир Лапид заявил, что операция будет продолжаться столько, сколько необходимо. Он отметил, что делается все возможное, чтобы избежать жертв среди мирного населения.

Президент Египта Абдель Фаттах ас-Сиси подтвердил, что официальные лица ведут переговоры с обеими сторонами в "круглосуточном" режиме для урегулирования ситуации.

В понедельник, 8 августа, обострение конфликта должно обсуждаться на заседании Совбеза ООН, сообщило агентство dpa со ссылкой на дипломатические круги. Заседание, как ожидается, пройдет в закрытом режиме. Оно созывается по инициативе Объединенных Арабских Эмиратов, Ирландии, Франции, Норвегии и Китая, уточило dpa.