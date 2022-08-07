Израиль и палестинские джихадисты готовы соблюдать перемирие в секторе Газа с 7 августа, - в соответствии с предложением Каира, передает Reuters. AFP подтвердило, что Израиль ответил согласием.
СМИ: Израиль и палестинские джихадисты готовы к перемирию
Израиль и палестинские джихадисты готовы соблюдать перемирие в секторе Газа с воскресенья, 7 августа, - в соответствии с предложением Каира, передало агентство Reuters со ссылкой на источники.
Агентство AFP, которое цитирует египетский источник в органах безопасности, в свою очередь также сообщило, что "израильская сторона согласилась" на условия Каира. По данным AFP, палестинское радикальное движение "Исламский джихад" (ИД) в свою очередь указало, что ведутся переговоры о прекращении огня. "На высшем уровне ведутся переговоры с целью достижения спокойствия. Сопротивление не прекратится, если" то, что палестинцы воспринимают как "агрессию и преступления" со стороны Израиля, "не прекратится", отметил собеседник агентства.
Перемирие может вступить в силу в 20.00 по местному времени (22.00 мск), уточнило агентство Reuters со ссылкой на палестинского представителя, знакомого с египетскими посредническими усилиями.
Операция Израиля против "Исламского джихада"
Израильские военные 5 августа начали крупную операцию против "Исламского джихада" под кодовым названием "Рассвет". В результате был убит командующий этой радикальной группировки Тайсир аль-Джабари и другие члены руководства ИД.
По Израилю выпущены джихадистами около 600 ракет
Палестинская радикальная группировка выпустила около 600 ракет по Израилю, включая Тель-Авив и десятки городов на юге, близ сектора Газа. Утром 7 августа исламисты из сектора Газа обстреляли ракетами Иерусалим. В западных предместьях зазвучали сирены, очевидцы сообщили о взрывах. Это первый случай атаки на Иерусалим на фоне нового обострения ситуации в регионе в последние несколько дней. О жертвах не сообщалось. Большинство ракет были перехвачены.
Жертвами израильских ракетных ударов, по палестинским данным, за последние три дня стал минимум 31 палестинец. По сведениям AFP, среди погибших - шесть детей, еще 275 человек ранены. Джихадисты пригрозили возмездием за "кровь мучеников".
Израиль возложил на "Исламский джихад" вину за гибель пятерых детей и одного взрослого в лагере беженцев Джабалия - по данным израильской армии ЦАХАЛ, они погибли в результате неудачного пуска исламистами ракеты из сектора Газа. Как передало AFP, два гражданина Израиля получили осколочные ранения, многим пришлось искать защиты в бомбоубежищах.
Посреднические усилия Египта
Премьер-министр Израиля Яир Лапид заявил, что операция будет продолжаться столько, сколько необходимо. Он отметил, что делается все возможное, чтобы избежать жертв среди мирного населения.
Президент Египта Абдель Фаттах ас-Сиси подтвердил, что официальные лица ведут переговоры с обеими сторонами в "круглосуточном" режиме для урегулирования ситуации.
В понедельник, 8 августа, обострение конфликта должно обсуждаться на заседании Совбеза ООН, сообщило агентство dpa со ссылкой на дипломатические круги. Заседание, как ожидается, пройдет в закрытом режиме. Оно созывается по инициативе Объединенных Арабских Эмиратов, Ирландии, Франции, Норвегии и Китая, уточило dpa.
В мае 2021 года эскалация между палестинскими радикалами и израильской армией продолжалась 11 дней.