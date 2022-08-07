Фото ⟩ Служба на десантном корабле требует просыпаться в кромешной тьме

Основная задача капрала Дэвиса - поддерживать и помогать артиллеристам на корабле, поэтому он должен быть готов приступить к работе в любое время. Его рабочий день обычно состоит из различных тренировок.

Так как на десантном корабле много людей, места на корабле осталось немного. По словам Дэвиса, они к этому уже привыкли, а сослуживцы стали для него второй семьей. "Нас восемь батальонов, или около 600 морских пехотинцев. Может, на корабле и тесно, но мы уже стали одной семьей".

В качестве морского пехотинца он остается на корабле временно - продолжительность одной ротации обычно составляет полгода. Дэвис заявил, что иногда он тоже тоскует по дому. "Всегда трудно быть далеко от дома, но тогда я напоминаю себе о своих целях и задачах здесь, на корабле, и это помогает".

Десантный корабль USS Gunston Hall

Розсковски поясняет, что десантный корабль используется для перевозки как техники военно-морского флота, так и различных грузов и оборудования. Корабль в основном используется в десантных операциях, а это значит, что в операции задействованы как морские, так и сухопутные силы.

"Десантный корабль имеет долгую историю, поэтому ему довелось участвовать в различных военных операциях, например, в Ираке и на Ближнем Востоке", - пояснил Розсковски. Капрал Дэвис добавил, что преимущество корабля в том, что он может находиться близко к берегу и на нем легче переправлять груз на сушу.

USS Gunston Hall входит в состав десантно-штурмового подразделения Kearsarge, в состав которого входят еще два десантных корабля. Прибытие десантного корабля в Таллинн знаменует собой первое соединение всех трех кораблей в Балтийском море за время их текущей ротации.

В то время как Gunston Hall посещает Таллинн, Kearsarge посещает Хельсинки. Арлингтон, в своюочередь, посещает Стокгольм. Эти визиты в порты демонстрируют приверженность США работе с ключевыми союзниками и партнерами по НАТО для поддержания безопасности и стабильности в регионе Балтийского моря.