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Фото ⟩ Служба на десантном корабле требует просыпаться в кромешной тьме

Ингрид Ландейро rus.postimees.ee
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Служба на десантном корабле требует просыпаться в кромешной тьме
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  • Смены обычно длятся четыре, восемь или 12 часов.
  • "Когда нам сказали, что мы едем в Эстонию, я ничего не знал об этой стране"
  • "Иногда на корабле бывает тесно, но мы уже стали одной семьей"

Жизнь идет своим чередом и на USS Gunston Hall, американском десантном корабле, пришвартованном в Ванасадам в Таллинне. Специалист по морским операциям Эдвард Дж. Розсковски и капрал Брэндон Дэвис поделились с Rus.Postimees своими впечатлениями о жизни на борту.

Розсковски объясняет, что, хотя на корабле существует определенный распорядок дня, не каждый день одинаков. Обычный рабочий день сначала начинается со встречи, на которой он обсуждает насущные вопросы со служащими своего отдела, а затем направляется на рабочий пост.

Продолжительность смены зависит от того, сколько человек находится на корабле в данный момент, но в большинстве случаев она составляет четыре, восемь или 12 часов. Также могут быть моменты, когда рабочий день начинается в кромешной тьме. "Иногда мне приходится вставать в три часа ночи, чтобы идти на работу", - сказал Розсковски.

Карабканье по лестнице

Розсковски говорит, что ему приходится подниматься и спускаться по лестницам корабля десятки раз в день. Однако эти лестницы  чрезвычайно узкие, крутые и шаткие. "Это очень полезно для моих ног", - сказал Розсковски. Подъем по лестнице может быть нелегким испытанием для обычного человека, но опытный военнослужащий передвигается по скользким ступеням быстро и уверенно.

Он добавил, что, конечно, немало людей спотыкались и падали на лестнице. На вопрос, как он так быстро передвигается по лестнице, он в шутку ответил, что сначала молится, а потом ступает.

Его работа требует, чтобы он пробыл на корабле в общей сложности пять лет. Хотя кажется, что это долгое время, проведенное вдали от близких, это не бесконечный круиз. "Это не значит, что я буду вдали от дома пять лет. Иногда я могу сходить домой и провести время с семьей", - объяснил Розсковски.

Не терпится исследовать столицу

Специалист по морским операциям Эдвард Дж. Розсковски.
Специалист по морским операциям Эдвард Дж. Розсковски. Фото: Sander Ilvest

В свободное время Розсковски развлекает себя занимаясь спортом и играя в различные игры со своими друзьями. Если десантный корабль находится в городе, на осмотр города и осмотр местных достопримечательностей дается отдельное время.

Розсковски еще не успел осмотреть достопримечательности Таллинна, но надеется сделать это в ближайшее время. "Мне не терпится самостоятельно исследовать город, потому что в пятницу я должен был остаться на корабле. Я раньше ничего не слышал об Эстонии, и поэтому я взволнован".

Для Розсковского Эстония - это не только туристическое место, но и возможность познакомиться с корнями своих предков. А именно, у мужчины есть корни как в Польше, так и в Швеции, поэтому он взволнован тем, чтобы ближе познакомиться со Скандинавией и Балтийским регионом. На десантном корабле он также побывал в других частях Европы, например, в Германии, Дании, Швеции и Финляндии.

Полгода на корабле

Капрал морской пехоты Брэндон Дэвис.
Капрал морской пехоты Брэндон Дэвис. Фото: Sander Ilvest

Капрал морской пехоты Брэндон Дэвис, который находится на десантном корабле уже четвертый месяц, раньше не слышал об Эстонии, но уже имел возможность осмотреть столицу. "Когда нам сказали, что мы едем в Эстонию, я ничего не знал о стране, но теперь, когда я уже увидел столицу, она очень красивая", - поделился своими первыми впечатлениями капрал Дэвис.

Основная задача капрала Дэвиса - поддерживать и помогать артиллеристам на корабле, поэтому он должен быть готов приступить к работе в любое время. Его рабочий день обычно состоит из различных тренировок.

Так как на десантном корабле много людей, места на корабле осталось немного. По словам Дэвиса, они к этому уже привыкли, а сослуживцы стали для него второй семьей. "Нас восемь батальонов, или около 600 морских пехотинцев. Может, на корабле и тесно, но мы уже стали одной семьей".

В качестве морского пехотинца он остается на корабле временно - продолжительность одной ротации обычно составляет полгода. Дэвис заявил, что иногда он тоже тоскует по дому. "Всегда трудно быть далеко от дома, но тогда я напоминаю себе о своих целях и задачах здесь, на корабле, и это помогает".

Десантный корабль USS Gunston Hall

Розсковски поясняет, что десантный корабль используется для перевозки как техники военно-морского флота, так и различных грузов и оборудования. Корабль в основном используется в десантных операциях, а это значит, что в операции задействованы как морские, так и сухопутные силы.

"Десантный корабль имеет долгую историю, поэтому ему довелось участвовать в различных военных операциях, например, в Ираке и на Ближнем Востоке", - пояснил Розсковски. Капрал Дэвис добавил, что преимущество корабля в том, что он может находиться близко к берегу и на нем легче переправлять груз на сушу.

USS Gunston Hall входит в состав десантно-штурмового подразделения Kearsarge, в состав которого входят еще два десантных корабля. Прибытие десантного корабля в Таллинн знаменует собой первое соединение всех трех кораблей в Балтийском море за время их текущей ротации.

В то время как Gunston Hall посещает Таллинн, Kearsarge посещает Хельсинки. Арлингтон, в своюочередь, посещает Стокгольм. Эти визиты в порты демонстрируют приверженность США работе с ключевыми союзниками и партнерами по НАТО для поддержания безопасности и стабильности в регионе Балтийского моря.

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