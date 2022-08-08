Глава Немецкого союза квартиросъемщиков предупреждает, что миллионы домохозяйств не смогут расплатиться за отопление и призывает к реформе системы выплат вспомоществования на жилье.
Эксперт: В ФРГ миллионы домохозяйств не смогут оплатить расходы на отопление
В связи с резким ростом цен на газ миллионы домохозяйств в ФРГ не смогут покрыть расходы на отопление. Такое мнение высказал глава Немецкого союза квартиросъемщиков (Deutscher Mieterbund) Лукас Зибенкоттен (Lukas Siebenkotten). Интервью с ним публикует издание Tagesspiegel в номере за понедельник, 8 августа.
По словам эксперта, больше всего пострадают те, чьи доходы лишь немного превосходят порог, установленный на уровне госпособий. "Речь идет о миллионах", - предупредил Зибенкоттен.
Чтобы смягчить ситуацию, необходимо провести реформу системы выплат вспомоществования на жилье (Wohngeld), а также улучшить защиту от увольнения, полагает собеседник издания. "Необходимо существенно поднять пороговые значения дохода для тех, кто может претендовать на жилищные пособия", - уверен он. По мнению Лукаса Зибенкоттена, получать подобные выплаты могли бы уже те, чей чистый месячный доход не превышает 5 000 евро на семью. Кроме того, рост квартирной платы можно было бы включить в выплаты на модернизацию жилья с учетом его энергоэффективности, добавил глава Немецкого союза квартиросъемщиков.
Ранее канцлер Олаф Шольц (Olaf Scholz) анонсировал реформу системы выплат вспомоществования на жилье с целью уменьшения финансового бремени на жителей ФРГ.
Страны ЕС снижают потребление газа
На фоне снижения поставок из РФ все страны ЕС должны добровольно сократить потребление газа на 15% с начала августа до марта следующего года по сравнению со средним потреблением за последние пять лет в аналогичный период.
На фоне напряженной ситуации на энергетических рынках партии ХДС и ХСС выступают за продление эксплуатации трех действующих в ФРГ атомных реакторов после 31 декабря. Политики предлагают максимально долго использовать имеющиеся топливные стержни, а еще лучше - произвести новые, чтобы обеспечить работу АЭС до 2024 года.
Споры в правящей в ФРГ коалиции
Однако в правящей в ФРГ коалиции это предложение вызывает споры. Критики, в частности, указывают, что атомные электростанции покрывают лишь шесть процентов потребностей Германии в электроэнергии. Противники инициативы также отмечают, что продление сроков эксплуатации германских реакторов приведет к увеличению объемов радиоактивного мусора. Кроме того, АЭС в Германии из-за решений об отказе от атомной энергии уже не столь тщательно проверяются на предмет безопасности.