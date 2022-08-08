Эксперт: В ФРГ миллионы домохозяйств не смогут оплатить расходы на отопление

В связи с резким ростом цен на газ миллионы домохозяйств в ФРГ не смогут покрыть расходы на отопление. Такое мнение высказал глава Немецкого союза квартиросъемщиков (Deutscher Mieterbund) Лукас Зибенкоттен (Lukas Siebenkotten). Интервью с ним публикует издание Tagesspiegel в номере за понедельник, 8 августа.

По словам эксперта, больше всего пострадают те, чьи доходы лишь немного превосходят порог, установленный на уровне госпособий. "Речь идет о миллионах", - предупредил Зибенкоттен.

Чтобы смягчить ситуацию, необходимо провести реформу системы выплат вспомоществования на жилье (Wohngeld), а также улучшить защиту от увольнения, полагает собеседник издания. "Необходимо существенно поднять пороговые значения дохода для тех, кто может претендовать на жилищные пособия", - уверен он. По мнению Лукаса Зибенкоттена, получать подобные выплаты могли бы уже те, чей чистый месячный доход не превышает 5 000 евро на семью. Кроме того, рост квартирной платы можно было бы включить в выплаты на модернизацию жилья с учетом его энергоэффективности, добавил глава Немецкого союза квартиросъемщиков.