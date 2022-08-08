Звезды симфо-метала Apocalyptica и Epica в одном концерте

Видео: Apocalyptica

История Epica началась в 2002 году, когда гитарист и композитор Марк Янсен покинул предыдущую группу After Forever, чтобы основать объединение, музыкальное направление которого было бы направлено больше в сторону классической и даже симфонической музыки. После замены солисткой коллектива стала обворожительная обладательница меццо-сопрано Симона Симонс, которая идеально подошла к мужскому гроулингу и скримингу ритм-гитариста Марка Янсена.

Под руководством талантливого Марка Янсена группа постепенно расширила свои жанровые границы за пределы упрощенной классификации симфо-метала. На разных стадиях карьеры коллектива можно услышать, как удачно переплетаются готика, трэш, грув, блэк, повер и другие стили метал-музыки с восточными, китайскими и кельтскими музыкальными мотивами.

За 20 лет Epica выпустила 8 студийных альбомов и дала сотни концертов.

Видео: Epica

Объединение прогрессивного метала Wheel было основано в 2015 году в Хельсинки. В 2019 году они выпустили свой дебютный альбом Moving Backwards, а в 2021 году - альбом Resident Human. В своем творчестве участники группы сосредоточились на изучении человеческой природы.

"Неизменный смысл всех песен заключается в том, что они рассматривают узкий аспект того, что значит быть человеком, во всем нашем великолепии и во всем нашем уродстве", - говорят музыканты.

Предварительная продажа билетов для подписчиков рассылки www.bilesuserviss.lv начнется во вторник, 9 августа, с 10:00.

Публичная продажа билетов во всей сети www.bilesuserviss.lv - с 10:00 утра четверга, 11 августа.