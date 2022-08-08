19 января любители рок-музыки смогут насладиться настоящим мини-фестивалем в "Арене Рига", так как самая известная финская группа, исполняющая метал на виолончелях, Apocalyptica и нидерландская группа, играющая музыку в стиле симфоник-метал, Epica - объединились в проекте под названием The Epic Apocalypse Tour. На разогреве выступит финская прогрессив-метал-группа Wheel.
Звезды симфо-метала Apocalyptica и Epica в одном концерте
Риге посчастливилось войти в число почти 40 европейских городов, которые музыканты посетят в рамках этого уникального концертного тура.
Название финской группы виолончелистов Apocalyptica наверняка знакомо любому поклоннику рок-музыки и не только. Студенты Академии Сибелиуса с классическим образованием в 1993 году создали квартет виолончелистов, получивший первоначальное признание благодаря кавер-версиям популярных композиций Metallica и других грандов хеви-метала.
Однако постепенно квартет начал записывать и свои авторские композиции, обогащая звучание барабанщиком (в том числе Дэйвом Ломбардо из Slayer) и различными солистами (Тиллем Линдеманном из Rammstein, Вилле Вало из HIM, Сандрой Насич из Guano Apes, Кори Тейлором из Slipknot, Адамом Гонтье из Three Days Grace и другими), тем самым значительно расширив понятие виолончельного рока.
На данный момент Apocalyptica выпустила 9 студийных альбомов (в апреле 2022 года лидер объединения Эйкка Топпинен сообщил СМИ, что грядет десятый), а общий тираж проданных записей превышает 4 миллиона. За годы карьеры группе посчастливилось выступить с Metallica (в декабре 2011 года они были приглашены на специальный концерт, посвященный 30-летию звезд трэш-метала), а также сыграть около тысячи сольных и фестивальных концертов.
Видео: Apocalyptica
История Epica началась в 2002 году, когда гитарист и композитор Марк Янсен покинул предыдущую группу After Forever, чтобы основать объединение, музыкальное направление которого было бы направлено больше в сторону классической и даже симфонической музыки. После замены солисткой коллектива стала обворожительная обладательница меццо-сопрано Симона Симонс, которая идеально подошла к мужскому гроулингу и скримингу ритм-гитариста Марка Янсена.
Под руководством талантливого Марка Янсена группа постепенно расширила свои жанровые границы за пределы упрощенной классификации симфо-метала. На разных стадиях карьеры коллектива можно услышать, как удачно переплетаются готика, трэш, грув, блэк, повер и другие стили метал-музыки с восточными, китайскими и кельтскими музыкальными мотивами.
За 20 лет Epica выпустила 8 студийных альбомов и дала сотни концертов.
Видео: Epica
Объединение прогрессивного метала Wheel было основано в 2015 году в Хельсинки. В 2019 году они выпустили свой дебютный альбом Moving Backwards, а в 2021 году - альбом Resident Human. В своем творчестве участники группы сосредоточились на изучении человеческой природы.
"Неизменный смысл всех песен заключается в том, что они рассматривают узкий аспект того, что значит быть человеком, во всем нашем великолепии и во всем нашем уродстве", - говорят музыканты.
Предварительная продажа билетов для подписчиков рассылки www.bilesuserviss.lv начнется во вторник, 9 августа, с 10:00.
Публичная продажа билетов во всей сети www.bilesuserviss.lv - с 10:00 утра четверга, 11 августа.
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