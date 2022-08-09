Зеленский призвал страны Запада запретить въезд гражданам России

"О каких бы россиянах ни шла речь, отправьте их обратно в Россию. Тогда они поймут. Тогда они скажут: мы не имеем никакого отношения к этой войне. Весь народ не может нести ответственность, разве не так? Может. Именно этот народ выбрал такую власть и не борется с ней, не спорит с ней, не кричит на нее",