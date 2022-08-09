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Зеленский призвал страны Запада запретить въезд гражданам России

rus.tvnet.lv
Зеленский призвал страны Запада запретить въезд гражданам России
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Президент Украины Владимир Зеленский
Президент Украины Владимир Зеленский Фото: AFP/SCANPIX

Остановить российскую агрессию в Украине можно в случае, если страны Запада в ответ запретят въезд на свою территорию всем гражданам РФ, заявил в интервью изданию Washington Post президент Украины Владимир Зеленский, сообщает Русская служба ВВС.

"Самые важные санкции - это закрыть границы, потому что россияне захватывают чужую территорию", - заявил он. Президент Украины также добавил, что граждане России должны жить у себя на родине, пока не изменят свой подход.

Между тем критики считают, что запрет будет несправедливым по отношению к тем россиянам, которые уехали из страны из-за несогласия с политикой президента Владимира Путина.

"О каких бы россиянах ни шла речь, отправьте их обратно в Россию. Тогда они поймут. Тогда они скажут: мы не имеем никакого отношения к этой войне. Весь народ не может нести ответственность, разве не так? Может. Именно этот народ выбрал такую власть и не борется с ней, не спорит с ней, не кричит на нее",

- заявил Зеленский.

Ранее в интервью президент Украины говорил, что утратил эмоциональную составляющую с русским народом, однако поблагодарил тех, кто "за справедливость и за Украину", включая журналистов, многие из которых покинули Россию.

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