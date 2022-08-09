В группе "Lidl atklājumi un vilšanās" соцсети Facebook пользовательница Илзе Гейдане поделилась своими мыслями о стремительном росте цен на некоторые товары, вызвав лавину комментариев.
Упаковки меньше и "космическая" стоимость: жители Латвии в шоке от цен в супермаркетах
Женщина заметила в Lidl резкий рост цен на ряд товаров: "Конечно, я понимаю, что цены растут на всё, но это кажется безумием. Несколько месяцев назад цена (на стиральный порошок) была 7,99, около месяца назад - 9,99, теперь 11,99. Второй шок был чесночный соус, который также несколько месяцев назад стоил 1,19, а теперь уже 2,19".
Увиденное заставило женщину задуматься -
"неужели всё это сумасшествие с ростом цен связано с подорожанием энергоресурсов? Или торгаши умело пользуются ситуацией?".
Рассуждения Илзе вызвали лавину комментариев. Например, одна покупательница пишет: "В субботу зафиксировала множество бытовых вещей, которые в Lidl были дороже, чем в Rimi у моего дома. Сахар, молоко, зерновой кофе, лосось, черника, помидоры, сыр! На многие другие я не обращала особого внимания, но это те продукты, которые запомнились".
И Светлана выразила мнение, что "на многие продукты каждую неделю новая цена - всё выше и выше. Уже в Maxima дешевле, чем в Lidl".
Пользовательница Ригонда, работая в супермаркете, заметила не только быстрый рост цен, но и изменение упаковок: "Цены растут очень быстро, и если смотреть на вес - та же самая упаковка идет с гораздо меньшими граммами. Будет сумасшествие!".
Самые бдительные покупатели обратили внимание на другое . Как пишут пользователи, в Top "набросили" цену на молотый кофе Jacobs (500 г) до 10 евро, далее "пришлось "сбросить" до 6 евро".
"Торгаши мегабесстыжие. Так было с подсолнечным маслом в Maxima: если купят - будет соответствующее предложение!"
Многие члены группы сходятся во мнении, что при возможности цены часто необоснованно повышаются. "Конечно, лучше инфляция, чем война, но сейчас, я думаю, ситуация используется. Более того, это бессовестно! Не только в Lidl", - возмущается Кристине.
"Я тоже понимаю подорожание - топливо, масло и так далее, но реально есть ощущение, что цены поднимают, потому что "могут поднять", - ответила Людмила.
Есть и противоположные мнения. Например, Алеся считает, что "везде и на всё растут цены. Никто не заставляет закупаться только в Lidl. Есть несколько магазинов и возможность сравнить цены, кроме того, многие акционные буклеты доступны также в Интернете. Поэтому не надо удивляться, а следует покупать там и то, что вас устраивает".
Представитель Lidl сегодня, 9 августа, прокомментировал для RUS TVNET ситуацию: "Данные, опубликованные буквально вчера Центральным статистическим управлением Латвии, показывают, что в июле 2022 года по сравнению с июлем 2021 года средний уровень потребительских цен в стране вырос на 21,5%.
Рост инфляции можно наблюдать и в других странах Европы. Это в целом влияет на мировую стоимость продовольственного сырья - себестоимость производства, переработки и доставки продукции, что отражается на конечной цене товара в магазине.
Ценовая политика Lidl гибкая, мы стараемся всегда предлагать лучшее соотношение цены и качества, но, как известно, цены регулируются рынком. Призываем наших клиентов следить за последними ценовыми предложениями по понедельникам и четвергам".
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