Упаковки меньше и "космическая" стоимость: жители Латвии в шоке от цен в супермаркетах

Самые бдительные покупатели обратили внимание на другое . Как пишут пользователи, в Top "набросили" цену на молотый кофе Jacobs (500 г) до 10 евро, далее "пришлось "сбросить" до 6 евро".

"Торгаши мегабесстыжие. Так было с подсолнечным маслом в Maxima: если купят - будет соответствующее предложение!"

Многие члены группы сходятся во мнении, что при возможности цены часто необоснованно повышаются. "Конечно, лучше инфляция, чем война, но сейчас, я думаю, ситуация используется. Более того, это бессовестно! Не только в Lidl", - возмущается Кристине.

"Я тоже понимаю подорожание - топливо, масло и так далее, но реально есть ощущение, что цены поднимают, потому что "могут поднять", - ответила Людмила.

Есть и противоположные мнения. Например, Алеся считает, что "везде и на всё растут цены. Никто не заставляет закупаться только в Lidl. Есть несколько магазинов и возможность сравнить цены, кроме того, многие акционные буклеты доступны также в Интернете. Поэтому не надо удивляться, а следует покупать там и то, что вас устраивает".

Представитель Lidl сегодня, 9 августа, прокомментировал для RUS TVNET ситуацию: "Данные, опубликованные буквально вчера Центральным статистическим управлением Латвии, показывают, что в июле 2022 года по сравнению с июлем 2021 года средний уровень потребительских цен в стране вырос на 21,5%.

Рост инфляции можно наблюдать и в других странах Европы. Это в целом влияет на мировую стоимость продовольственного сырья - себестоимость производства, переработки и доставки продукции, что отражается на конечной цене товара в магазине.

Ценовая политика Lidl гибкая, мы стараемся всегда предлагать лучшее соотношение цены и качества, но, как известно, цены регулируются рынком. Призываем наших клиентов следить за последними ценовыми предложениями по понедельникам и четвергам".