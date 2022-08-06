В рижском супермаркете бесплатные пакетики стали платными. Что происходит?

"В то же время Rimi сотрудничает с организацией Zero Waste Latvija, чтобы актуализировать дискуссию об изменениях в законодательстве по снижению использования маленьких пластиковых пакетиков. Например, сейчас в Литве предложены изменения в законодательство, которые устанавливают требование к торговым местам предлагать маленькие пластиковые пакетики только за деньги.
Единственное исключение предусмотрено для свежих мясных и рыбных продуктов, для которых нет доступной соответствующей альтернативы упаковки, чтобы выполнить все требования продовольственной безопасности и гигиены",
- отметила Инга Бите, добавив, что продукты, специфика которых это позволяет, Rimi уже сейчас предлагает приобрести в бумажной упаковке или используя более дружественные окружающей среде, чем пластик, альтернативы.
По словам представителя торговой сети, недавно Rimi обновил свой ассортимент упаковки, предложив более дружественные окружающей среде альтернативы с повышенным составом переработанного материала, а также полностью перерабатываемые пакетики. "В то же время экспериментируем и с другими альтернативами упаковки свежих продуктов. И большую часть развесной продукции предлагаем покупателям взвешивать в принесенной с собой посуде - в том числе и различные гигиенические средства и товары для уборки квартиры, которые в отдельных Rimi доступны на специальных безупаковочных стендах", - сообщила Инга Бите.
По ее словам, сейчас в магазинах Rimi предлагаются многократно используемые сумки для покупок из 100% переработанных пластиковых бутылок, а в бумажных пакетах объем переработанного сырья составляет 50%. В свою очередь, красные пластиковые пакеты на 80% произведены из переработанного пластика и полностью подлежат переработке. Кроме того, в составе предложенных в рамках пилотного проекта пакетиков также присутствует 15% переработанного пластика.