В рижском супермаркете бесплатные пакетики стали платными. Что происходит?

"Мы консультируемся с поставщиками по поводу внедрения биоразлагаемых пакетов, и имеющиеся в настоящее время технологические решения для биоразлагаемых пакетов не обеспечивают их необратимое разложение в окружающей среде. Для того, чтобы начался процесс разложения, этим пакетам требуется особая "кислая" среда, недоступная в естественных условиях. Мы постоянно интересуемся технологическими разработками в этой области и готовы их опробовать, как только появится эффективное решение.

В рамках пилотного проекта мы будем следить за привычками покупателей и при необходимости разместим в магазинах дополнительные бумажные пакеты для удобства покупателей",

- отметила Инга Бите.

Что в других сетях супермаркетов?

Между тем в других популярных сетях супермаркетов Латвии на такие радикальные меры пока не идут, хотя и стараются приучить людей к более "зеленой" жизни. Например, в Lidl Latvija порталу RUS TVNET рассказали, что в магазинах этой сети ничего не изменилось - за маленькие пакетики платить не надо. В то же время торговая сеть призывает жителей снизить влияние на окружающую среду, выбирая повторно используемые пакеты.

"Могу подтвердить, что в магазинах Lidl за маленькие пакетики платить не надо.

Однако мы призываем клиентов использовать для ежедневного приобретения овощей и фруктов специальные повторно используемые пакеты GreenBag, чтобы снизить наше влияние на окружающую среду", - заявил RUS TVNET представитель торговой сети Ингарс Рудзитис.