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В рижском супермаркете бесплатные пакетики стали платными. Что происходит?

Александр Овсянников rus.tvnet.lv
В рижском супермаркете бесплатные пакетики стали платными. Что происходит?
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Надпись на маленьких пакетиках призывает использовать их повторно
Надпись на маленьких пакетиках призывает использовать их повторно Фото: Читатель TVNET

С не самым приятным сюрпризом приходится сталкиваться жителям рижских микрорайонов Пурвциемс, Плявниеки и Дарзциемс, посещающим супермаркет Rimi по адресу улица А. Деглава, 110, который находится как раз на границе трех районов. На кассе, в том числе и в кассах самообслуживания, их просят оплатить не только приобретенные продукты, но и маленькие прозрачные пакетики, которые всегда были бесплатными. Стоимость бесплатных в прошлом пакетиков - 3 цента за штуку. В то же время в других магазинах той же сети за прозрачные пакетики денег не требуют.

Чтобы выяснить, что происходит, RUS TVNET обратился за комментарием к Rimi Latvia.

Как порталу рассказала представитель Rimi Инга Бите, в магазине на улице А. Деглава за пакетики действительно нужно платить, однако явление это временное.

"Снижение влияния на окружающую среду - один из приоритетов Rimi, поэтому мы постоянно улучшаем внутренние процессы, вводя новые решения, которые позволяют снизить использование пластика. Это означает и работу над изменениями привычек покупателей, так как, делая простой выбор в процессе покупок, имеются широкие возможности снизить объем использованного пластика.

Например, в Эстонии Rimi, введя плату в 0,05 EUR за пластиковый пакетик, удалось снизить объем использованного пластика на 6 тонн, и покупатели используют различные альтернативы упаковки.

В Латвии мы также хотим снизить влияние на окружающую среду, реализуя пилотный проект - в двух магазинах на два месяца мы ввели плату за маленькие пластиковые пакетики и призываем покупателей изменить свои покупательские привычки и активнее использовать многократно используемую упаковку или ее альтернативу",

- рассказала порталу RUS TVNET Инга Бите.

Маленькие пакетики с ценником в супермаркете Rimi
Маленькие пакетики с ценником в супермаркете Rimi Фото: TVNET

По ее словам, результаты пилотного проекта позволят оценить влияние этого решения на изменение привычек покупателей и падение объема использованного пластика. После детальной оценки результатов планируется принять решение о введении этого решения и в остальных магазинах Rimi.

"В то же время Rimi сотрудничает с организацией Zero Waste Latvija, чтобы актуализировать дискуссию об изменениях в законодательстве по снижению использования маленьких пластиковых пакетиков. Например, сейчас в Литве предложены изменения в законодательство, которые устанавливают требование к торговым местам предлагать маленькие пластиковые пакетики только за деньги.

Единственное исключение предусмотрено для свежих мясных и рыбных продуктов, для которых нет доступной соответствующей альтернативы упаковки, чтобы выполнить все требования продовольственной безопасности и гигиены",

- отметила Инга Бите, добавив, что продукты, специфика которых это позволяет, Rimi уже сейчас предлагает приобрести в бумажной упаковке или используя более дружественные окружающей среде, чем пластик, альтернативы.

Фото: TVNET

По словам представителя торговой сети, недавно Rimi обновил свой ассортимент упаковки, предложив более дружественные окружающей среде альтернативы с повышенным составом переработанного материала, а также полностью перерабатываемые пакетики. "В то же время экспериментируем и с другими альтернативами упаковки свежих продуктов. И большую часть развесной продукции предлагаем покупателям взвешивать в принесенной с собой посуде - в том числе и различные гигиенические средства и товары для уборки квартиры, которые в отдельных Rimi доступны на специальных безупаковочных стендах", - сообщила Инга Бите.

По ее словам, сейчас в магазинах Rimi предлагаются многократно используемые сумки для покупок из 100% переработанных пластиковых бутылок, а в бумажных пакетах объем переработанного сырья составляет 50%. В свою очередь, красные пластиковые пакеты на 80% произведены из переработанного пластика и полностью подлежат переработке. Кроме того, в составе предложенных в рамках пилотного проекта пакетиков также присутствует 15% переработанного пластика.

"Мы консультируемся с поставщиками по поводу внедрения биоразлагаемых пакетов, и имеющиеся в настоящее время технологические решения для биоразлагаемых пакетов не обеспечивают их необратимое разложение в окружающей среде. Для того, чтобы начался процесс разложения, этим пакетам требуется особая "кислая" среда, недоступная в естественных условиях. Мы постоянно интересуемся технологическими разработками в этой области и готовы их опробовать, как только появится эффективное решение.

В рамках пилотного проекта мы будем следить за привычками покупателей и при необходимости разместим в магазинах дополнительные бумажные пакеты для удобства покупателей",

- отметила Инга Бите.

Что в других сетях супермаркетов?

Между тем в других популярных сетях супермаркетов Латвии на такие радикальные меры пока не идут, хотя и стараются приучить людей к более "зеленой" жизни. Например, в Lidl Latvija порталу RUS TVNET рассказали, что в магазинах этой сети ничего не изменилось - за маленькие пакетики платить не надо. В то же время торговая сеть призывает жителей снизить влияние на окружающую среду, выбирая повторно используемые пакеты.

"Могу подтвердить, что в магазинах Lidl за маленькие пакетики платить не надо.

Однако мы призываем клиентов использовать для ежедневного приобретения овощей и фруктов специальные повторно используемые пакеты GreenBag, чтобы снизить наше влияние на окружающую среду", - заявил RUS TVNET представитель торговой сети Ингарс Рудзитис.

В свою очередь торговая сеть Maxima предложила альтернативу маленьким прозрачным пакетикам еще в апреле этого года - в магазинах самого большого формата Maxima XXX свежие овощи и фрукты можно упаковывать и в бумажные пакеты без дополнительной платы.

"Продуманное использование ресурсов и внедрение устойчивых решений - это способ, которым мы можем помочь природе и вместе создавать ответственное будущее, уменьшая свой экологический след. Maxima Latvija уже давно реализует в своей деятельности дружественные для окружающей среды инициативы и еще в 2008 году первой среди компаний розничной торговли полностью отказалась от бесплатных больших пластиковых пакетов. Мы видим, что эти инициативы ценят и наши клиенты, которые все больше стремятся к более экологичным решениям в магазинах. Осознавая ответственность предпринимателей в формировании покупательских привычек, мы целенаправленно расширяем возможности выбора для наших клиентов. Именно поэтому мы внедрили бумажные пакеты в отделы фруктов и овощей в качестве альтернативы пластиковым пакетам в магазинах большого формата", - заявила Эвия Гринберга, директор по торговле Maxima Latvija.

Дополнительно к новой инициативе в магазинах Maxima Latvija также предлагает своим клиентам другие дружественные для природы решения по доставке покупок домой. Одним из самых популярных видов упаковки являются большие бумажные пакеты для покупок, которые очень востребованы покупателями - люди выбирают их гораздо чаще, и спрос на них, например, в феврале этого года вырос вдвое по сравнению с февралем прошлого года.

Фото: Maxima

Помимо экологичных пакетов клиентам магазинов Maxima доступны многоразовые пакеты для фруктов и овощей, а также многоразовые сумки для покупок из перерабатываемого материала.

Также в крупнейших магазинах Maxima клиенты могут покупать готовые кулинарные изделия, например салаты, на развес в собственную тару.

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