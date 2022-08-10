Пригожин раскритиковал Вайкуле за поддержку Украины: "Плюет в колодец, из которого пила"

"Латвия запретила "Новую волну", Латвия запретила многих русских артистов, на костях "Новой волны" сделали фестиваль "Рандеву". Разве это справедливо? Вообще Вайкуле всегда была вне политики. Меня поражает ее активное участие сегодня, понимаете, то ли ей пиара не хватает, то ли ей хочется похайповать на теме. На самом деле это большое горе. Все деньги она заработала в России, не в Америке, не за рубежом. Если вы сегодня выступаете против страны и считаете каждого гражданина агрессором, то вам нечего делать в нашей стране. Понимаете, они плюют в колодец, из которого пили. Они переходят все мыслимые и немыслимые границы, поэтому нечего им делать у нас дома", - сказал Пригожин.