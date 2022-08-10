Российский продюсер Иосиф Пригожин поддержал инициативу депутата Государственной думы РФ Дмитрия Кузнецова, который предложил запретить въезд в Россию латвийской певице Лайме Вайкуле, пишет StarHit.
Пригожин раскритиковал Вайкуле за поддержку Украины: "Плюет в колодец, из которого пила"
В начале августа на концерте в Паланге Вайкуле вышла на сцену с украинским флагом в руках. Пригожин раскритиковал этот поступок.
Он заявил, что певица "плюет в колодец, из которого пила". Продюсер считает, что Россия должна запретить певице въезд. Он также отметил, что Латвия запретила въезд в страну многим российским звездам.
"Латвия запретила "Новую волну", Латвия запретила многих русских артистов, на костях "Новой волны" сделали фестиваль "Рандеву". Разве это справедливо? Вообще Вайкуле всегда была вне политики. Меня поражает ее активное участие сегодня, понимаете, то ли ей пиара не хватает, то ли ей хочется похайповать на теме. На самом деле это большое горе. Все деньги она заработала в России, не в Америке, не за рубежом. Если вы сегодня выступаете против страны и считаете каждого гражданина агрессором, то вам нечего делать в нашей стране. Понимаете, они плюют в колодец, из которого пили. Они переходят все мыслимые и немыслимые границы, поэтому нечего им делать у нас дома", - сказал Пригожин.
Он также резко высказался о том, что латвийские звезды работали в России: "Бессовестные люди. Я просто в шоке. Они же со своими коллегами говорят на русском языке, не на латышском. Это из Латвии огромное количество людей выехало работать за рубеж. Это в Латвии не нашлось латышам места, чтобы они там работали и процветали. О чем вы говорите?".
Как сообщалось, депутат Госдумы РФ от партии "Справедливая Россия - За правду" Дмитрий Кузнецов направил обращение директору ФСБ, в котором попросил рассмотреть возможность запрета на въезд в Россию певице Лайме Вайкуле в связи с ее антивоенной позицией.
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