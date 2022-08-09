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Лайме Вайкуле могут запретить въезд в Россию

rus.tvnet.lv
Лайме Вайкуле могут запретить въезд в Россию
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Фото: Edijs Andersons

Депутат Госдумы РФ от партии "Справедливая Россия - За правду" Дмитрий Кузнецов отправил обращение директору ФСБ, в котором попросил рассмотреть возможность запрета на въезд в Россию певице Лайме Вайкуле в связи с ее антивоенной позицией, сообщает "Дождь" со ссылкой на РИА "Новости". 

В начале августа на концерте в Паланге Вайкуле вышла на сцену с украинским флагом в руках.

В конце февраля Лайма Вайкуле в своем Instagram рассказала, как звонила музыканту в Киеве, который сидел в бомбоубежище, и высказалась против войны, а в апреле поддержала артиста Максима Галкина, которого главный редактор RT Маргарита Симоньян публично назвала геем.

Дмитрий Кузнецов входит в группу по расследованию антироссийской деятельности, созданную в Госдуме РФ, которая ведет списки "агентов иностранного влияния". После первого заседания члены группы включили в этот список телеведущих Ивана Урганта и Александра Васильева, режиссера Александра Молочникова и группу "Би-2".

Как сообщалось, в список звезд, которым запрещен въезд в Россию, уже попали такие артисты, как Светлана Лобода, Макс Барских, Иван Дорн, Надежда Дорофеева, Дмитрий Монатик и другие.

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