Спустя почти четыре часа пожарным удалось ограничить распространение огня на производственном здании деревообрабатывающего предприятия Stiga RM в Кулдиге.
Спустя почти четыре часа удалось локализовать пожар на производстве в Кулдиге
В 11:39 Пожарно-спасательная служба (VUGD) получила вызов на улицу Мейстару в Кулдиге, где на производстве начался пожар. На месте происшествия пожарные констатировали, что одноэтажное здание ангарного типа уже горит открытым пламенем, и огонь быстро распространяется, угрожая и крыше пристройки, сообщает агентство LETA.
Работу спасателей осложняли и ставили под угрозу находящиеся в здании кислородные баллоны и вызванная сильной жарой деформация крыши.
Спустя почти четыре часа, в 15:26, пожарным удалось локализовать пожар, защитив часть здания ангарного типа и пристройки.
В пожаре горело здание, находящиеся в нем устройства и готовая продукция на общей площади в 1000 квадратных метров, а также крыша пристройки площадью 35 квадратных метров, находящийся неподалеку от здания автовоз и щепа на площади десять квадратных метров.
До прибытия спасателей из здания эвакуировались 20 человек. Два человека пострадали.
К тушению пожара были привлечены более 20 пожарных с шестью автоцистернами и автолестницей, а также тракторная техника предприятия.
Работы по тушению конструкций продолжается.
На предприятии агентство LETA проинформировали, что пожар начался в цеху по лущению фанеры. Предприятие начало подсчет убытков и старается максимально быстро возобновить процесс производства.
Собственность предприятия была застрахована.
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