Спустя почти четыре часа удалось локализовать пожар на производстве в Кулдиге

В 11:39 Пожарно-спасательная служба (VUGD) получила вызов на улицу Мейстару в Кулдиге, где на производстве начался пожар. На месте происшествия пожарные констатировали, что одноэтажное здание ангарного типа уже горит открытым пламенем, и огонь быстро распространяется, угрожая и крыше пристройки, сообщает агентство LETA.

Работу спасателей осложняли и ставили под угрозу находящиеся в здании кислородные баллоны и вызванная сильной жарой деформация крыши.

Спустя почти четыре часа, в 15:26, пожарным удалось локализовать пожар, защитив часть здания ангарного типа и пристройки.

В пожаре горело здание, находящиеся в нем устройства и готовая продукция на общей площади в 1000 квадратных метров, а также крыша пристройки площадью 35 квадратных метров, находящийся неподалеку от здания автовоз и щепа на площади десять квадратных метров.

До прибытия спасателей из здания эвакуировались 20 человек. Два человека пострадали.

К тушению пожара были привлечены более 20 пожарных с шестью автоцистернами и автолестницей, а также тракторная техника предприятия.

Работы по тушению конструкций продолжается.

На предприятии агентство LETA проинформировали, что пожар начался в цеху по лущению фанеры. Предприятие начало подсчет убытков и старается максимально быстро возобновить процесс производства.

Собственность предприятия была застрахована.