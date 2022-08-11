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Жители Салдуса жалуются на ужасный запах в городе

rus.tvnet.lv
Жители Салдуса жалуются на ужасный запах в городе
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Салдус
Салдус Фото: Bargais/Shutterstock

Жители Салдуса больше не могут терпеть невыносимый запах, который даже сложно описать, сообщает передача Bez Tabu.

Жители Салдуса заметили, что интенсивность запаха зависит от направления ветра, особенно его можно почувствовать по вечерам и ночью.

"Скажу грубо, пахнет падалью. Вонючей, старой, очень неприятно. По вечерам вообще нельзя открыть окно. Невыносимо", - рассказывает Сильва передаче.

"Не знаю, что они там делают, но как будто животных сжигают. Не такой запах, когда деревья жгут или ветки, а очень противный запах", - говорит Зинта из Салдуса. 

Запах исходит от местной компании Reneta, которая работает уже много лет. Первоначально она занималась переработкой мясных отходов и умерших животных, но теперь производит рыбную муку и масло.

Жители неоднократно обращались в правоохранительные органы, но пока ничего не изменилось.

Представитель компании Майя Жулпа в разговоре с Bez Tabu отрицает, что они не всегда виновны в наличии запаха. Кроме того, она пытается убедить, что запах не такой ужасный, как описывают жители.

Представители Государственной службы среды (VDD) заявляют, что эта компания является одним из самых проблемных операторов, с которым VDD постоянно сотрудничает, чтобы обеспечить соблюдение компанией установленных для нее требований по охране окружающей среды.

Видео: Сюжет передачи на латышском языке

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