Жители Салдуса жалуются на ужасный запах в городе

Жители Салдуса заметили, что интенсивность запаха зависит от направления ветра, особенно его можно почувствовать по вечерам и ночью.

"Скажу грубо, пахнет падалью. Вонючей, старой, очень неприятно. По вечерам вообще нельзя открыть окно. Невыносимо", - рассказывает Сильва передаче.

"Не знаю, что они там делают, но как будто животных сжигают. Не такой запах, когда деревья жгут или ветки, а очень противный запах", - говорит Зинта из Салдуса.

Запах исходит от местной компании Reneta, которая работает уже много лет. Первоначально она занималась переработкой мясных отходов и умерших животных, но теперь производит рыбную муку и масло.

Жители неоднократно обращались в правоохранительные органы, но пока ничего не изменилось.

Представитель компании Майя Жулпа в разговоре с Bez Tabu отрицает, что они не всегда виновны в наличии запаха. Кроме того, она пытается убедить, что запах не такой ужасный, как описывают жители.

Представители Государственной службы среды (VDD) заявляют, что эта компания является одним из самых проблемных операторов, с которым VDD постоянно сотрудничает, чтобы обеспечить соблюдение компанией установленных для нее требований по охране окружающей среды.

Видео: Сюжет передачи на латышском языке