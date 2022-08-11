Трагедия на Таллиннском шоссе: машина врезалась в стоящий автомобиль. Есть погибший

Вчера после 23:20 в Саулкрастском крае на 33-м километре Таллиннского шоссе водитель Mercedes Benz врезался в стоящий автомобиль Volvo, водитель которого от полученных травм скончался в медицинском учреждении. В Государственной полиции выясняют обстоятельства аварии.

За вождение в нетрезвом состоянии задержаны семь водителей, за превышение скорости составлено 333 протокола, за агрессивное вождение - один, а всего в течение дня полиция составила 561 протокол о нарушении правил дорожного движения.